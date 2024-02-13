بايبت ومركز دبي للسلع المتعددة يواصلان استشراف مستقبل العملات الرقمية والويب 3.0

أعلنت منصة بايبت Bybit، إحدى أكبر ثلاث منصات لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم مع أكثر من 20 مليون مستخدم، عن مجموعة من الفعاليات المرتقبة بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة. وتجمع الجانبين شراكة وثيقة منذ العام الماضي بعد توقيع مذكرة تفاهم طموحة بينهما، إذ تواصل هذه الشراكة لعب دور فاعل في استشراف مستقبل العملات الرقمية وتقنيات الويب 3.0.

نظرة إلى المستقبل

تستعد منصة Bybit ومركز دبي للسلع المتعددة لاستضافة فعالية خاصة في شهر أبريل، خلال مؤتمر “توكن 2049” المزمع إقامته بدبي، لترسيخ مكانة الإمارة كمركز للأصول الرقمية. وسيلعب مركز دبي للسلع المتعددة أيضاً دوراً رئيساً في سلسلة Bybit التي تحمل اسم Let Web3 Happen in Dubai يوم 19 فبراير، للخوض في الامتثال القانوني، والمؤسسات اللامركزية المستقلة، وأصول العالم الحقيقي. وتهدف الشراكة بين الجانبين للارتقاء بمكانة دبي الرائدة عالمياً في ابتكارات البلوك تشين والويب 3.0، وتقديم الدعم والموارد لرواد القطاع.

أكاديمية الكريبتو: الارتقاء بتعليم البلوك تشين

في عام 2023، وضعنا معياراً جديداً لتعليم البلوك تشين مع إطلاق دورة تعليمة عبر تعاون بين Bybit ومركز دبي للسلع المتعددة، لتقديم إرشادات قيّمة لريادة الأعمال. ونتخذ هذا العام خطوة إضافية طموحة في هذا المجال مع تقديم أكاديمية Bybit للويب 3.0. ويسعدنا التعاون مجدداً مع مركز دبي للسلع المتعددة في إطار هذه المبادرة التعليمية الطموحة.

أكبر مسابقة هاكاثون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في إطار علاقة الشراكة البناءة، تبوأت منصة Bybit مكانة الشريك الاستراتيجي لمركز دبي للسلع المتعددة، لإدارة عدد كبير من المشاريع خلال العام الماضي. ومن أبرز ثمار الشراكة إقامة هاكاثون “إطلاق إمكانات الويب 3.0: تحدي ابتكار العملات الرقمية” في شهر نوفمبر، ليكون أكبر مسابقة هاكاثون من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بمجموع جوائز قدره 100 ألف دولار. ومن بين 100 متقدم، أظهرت 10 فرق في المرحلة النهائية إبداعاتها وابتكاراتها في مجالات الألعاب المدعومة بالعملات الرقمية، والتمويل اللامركزي، والبنية التحتية للبلوك تشين، وتعليم الويب 3.0، وحلول البلوك تشين المستدامة.

استعراض إمكانات الويب 3.0

في شهر أكتوبر من العام الماضي، وخلال فعاليات قمة مستقبل البلوك تشين التي أقيمت بدبي، تخطت مشاركة Bybit ومركز دبي للسلع المتعددة في الحدث كافة التوقعات، إذ جسد جناحهما نافذة نحو رؤية المنصة لتكون من أبرز الداعمين لعالم العملات الرقمية، حيث تفتح آفاق واسعة للجميع للانخراط في مشهد الويب 3.0. وكانت المساحة المشتركة بين الجانبين تجسيداً حقيقياً لريادة الجانبين في عالم العملات الرقمية.

دعم الابتكار

كان الدعم المالي إنجازاً طموحاً آخر للشراكة البناءة بين الجانبين، إذ أبدت Bybit التزامها بتخصيص 500 ألف درهم لمساعدة 15 شركة ناشئة في عالم العملات الرقمية. وتم ربط 4 شركات بالفعل عبر مركز دبي للسلع المتعددة، حيث تجري عمليات التعاون والدعم على قدم وساق لهذه الشركات. ولخص هاكاثون “إطلاق إمكانات الويب 3.0: تحدي ابتكار العملات الرقمية” البصمة الإيجابية لهذه الشراكة، إذ استقطبت المسابقة أكثر من 100 مشارك، مع 10 فرق ترشحت لليوم النهائي لعرض الإبداعات، ليتم اختيار ثلاثة فائزين بالجوائز الإجمالية المقدمة من Bybit وشركائها.

وحول نجاح هذه الشراكة، قال بن تشو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Bybit: “أرسى تعاوننا الطموح مع مركز دبي للسلع المتعددة دعائم متينة تدعم إبداعات مبتكري المستقبل في عالم العملات الرقمية. فقد شهدنا الأثر الملموس لدعم منظومة الابتكار التي تتيح للمواهب اللامعة في هذه المجالات الخروج بأبهى الإبداعات. لذلك تلتزم Bybit بمواصلة توفير كافة سبل الدعم اللازمة لتمكين الجيل المقبل من مشاريع العملات الرقمية”.