بايبت ثاني أكبر منصة تداول للعملات الرقمية تؤكد ملاءتها المالية باحتياطيات تفوق أصولها

نشرت بايبت Bybit ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، أحدث تقارير التدقيق لإثبات احتياطاتها والصادر عن شركة Hacken، مقدمة حالات دقيقة وموثقة عن نسب احتياطيات أصول العملاء كما في 19 يونيو 2025، حيث تُظهر أن المنصة تدعم جميع أنواع الأصول الأربعين المشمولة بالتدقيق باحتياطيات تفوق 100%. وتماشياً مع أفضل الممارسات المعمول بها في القطاع على مستوى شفافية إثبات الاحتياطات، تُتيح Bybit التحقق من ملاءتها المالية بدلاً من افتراضها، وذلك من خلال تحديثات منتظمة. كما توفر أحدث الحالات الدقيقة والموثقة المنشورة نظرة معمقة على التغييرات الرئيسية في الأصول المحتفظ بها مقارنة بالتحديث السابق في 23 مايو 2025:

تخطي المعيار الشائع للتغطية بنسبة 1 إلى 1: تمت تغطية جميع أنواع الأصول المشمولة بالتدقيق بنسبة تزيد عن 100% من الاحتياطيات المقابلة، حيث سجلت عملة USDC أعلى نسبة احتياطيات بلغت 143%. تلتها عملة XRP بنسبة 137%، في ارتفاع من 106% في آخر تحديث صادر في شهر مايو، مما يعكس شعبيتها المتزايدة بفضل الدعم الذي تلقّته من صندوق XRP المتداول في البورصة.

تمت تغطية جميع أنواع الأصول المشمولة بالتدقيق بنسبة تزيد عن 100% من الاحتياطيات المقابلة، حيث سجلت عملة USDC أعلى نسبة احتياطيات بلغت 143%. تلتها عملة XRP بنسبة 137%، في ارتفاع من 106% في آخر تحديث صادر في شهر مايو، مما يعكس شعبيتها المتزايدة بفضل الدعم الذي تلقّته من صندوق XRP المتداول في البورصة. إيثيريوم ETH تتفوق على بيتكوين BTC في معدلات النمو: ارتفعت مقتنيات إيثيريومبنسبة 6.09% لتصل إلى 646,987 عملة ETH، في حين زادت مقتنيات بيتكوينبنسبة 1.67%. ويتزامن ذلك مع النمو المستمر الذي تشهده عملة إيثيريومفي الأسابيع الأخيرة، رغم أن بيتكوينلا تزال تُعد الأصل المهيمن لدى المتداولين.

ارتفعت مقتنيات إيثيريومبنسبة 6.09% لتصل إلى 646,987 عملة ETH، في حين زادت مقتنيات بيتكوينبنسبة 1.67%. ويتزامن ذلك مع النمو المستمر الذي تشهده عملة إيثيريومفي الأسابيع الأخيرة، رغم أن بيتكوينلا تزال تُعد الأصل المهيمن لدى المتداولين. مشهد العملات المستقرة: سجلت عملة USDe ارتفاعاً بنسبة 22.8% في مقتنيات العملاء منذ تحديث مايو، ليصل إجمالي المقتنيات إلى 545 مليون USDe، مع نسبة احتياطي مريحة تبلغ 105%. أما مقتنيات USDT فقد انخفضت بنسبة 7.44%، أي بما يعادل 386 مليون USDT، في حين ارتفعت نسبة الاحتياطي إلى 104% بعد أن كانت عند مستوى 1:1. كما شهدت USDC تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.72% في مقتنيات العملاء، لتصل إلى 399 مليون USDC.

ويعكس آخر تحديث للمنصة المزيج الصحي من مقتنيات العملاء من العملات الرقمية لدى Bybit إلى جانب قاعدة احتياطية لا تقل عن 100% من الأصول المقابلة.

ومنذ عام 2024، حقق قطاع العملات الرقمية تقدماً كبيراً في تبني وتوحيد معايير إثبات الاحتياطيات. وقد أصبحت المطالبة بإثبات الاحتياطيات أكثر تنظيماً على المستوى المؤسسي، حيث باتت منصات التداول المركزية الرائدة تضع المعايير لآليات بناء الثقة الأساسية. وتلتزم Bybit، من خلال تغطية كاملة لجميع أصول العملاء المدعومة بنسب احتياطية ديناميكية تفوق 1:1، بإطار تقارير ريادي على مستوى القطاع يتميز بالشفافية، وقابلية التحقق، والتحديث المستمر.

ويتم تحديث نسبة احتياطات Bybit بشكل دوري من خلال حالات دقيقة وموثقة تنشرها المنصة، ويتم نشر تقارير تدقيق مستقلة شهرية حول إثبات الاحتياطيات على منصة Bybit. كما تبذل المنصة جهوداً إضافية لتعزيز الشفافية والمساءلة، حيث نشرت تقرير تدقيق خاص بعد أيام قليلة من حادثة القرصنة التي تعرضت لها في فبراير 2025.