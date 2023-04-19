بايبت تفتتح في دبي بعد زيادة بنسبة 50% من مستخدمي منصتها

أعلنت بايبت Bybit، ثالث أكثر منصة لتداول العملات المشفرة زيارةً على مستوى العالم والتي تضم 15 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم، عن الافتتاح الكبير لمقرها العالمي في دبي. كشفت ثاني أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا1 عن خططها المستقبلية لتعزيز وجودها العالمي من خلال افتتاح مقر عالمي لها في المنطقة.

حيث يشغل المقر الرئيسي لـ بايبت طابقًا كاملاً في ون سنترال، مركز دبي التجاري العالمي ، بمساحة مفتوحة تبلغ 16000 قدم مربع تطل على معالم دبي الشهيرة مثل برج خليفة ومتحف المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن بايبت، إحدى أولى شركات خدمات تبادل وتداول العملات المشفرة التي حصلت على الموافقة المبدئية لممارسة أعمالها في دبي، قد استغلت على الزخم في تحقيق النمو السريع حتى حصدت المركز الثاني بين أكثر من 400 شركة عملات مشفرة وبلوكشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الماضي. وفي عام 2023، تخطو المنصة على مسارها الصحيح لمضاعفة حجم تداولها في المنطقة2.

واستنادًا إلى طموحها المتمثل في أن تصبح المنصة الرائدة عالميًا في تداول العملات المشفرة ولتسهيل الاعتماد الجماعي للأصول الرقمية، فإن بايبت تسعى إلى تعزيز جهودها في التوسع العالمي لقاعدة عملائها الرئيسية الجديدة من خلال إقامة الشراكات الجديدة وتنمية المواهب وتدشين برامج ابتكار المنتجات.

وسيتم تخصيص المقر الرئيسي في بناء المجتمع وإثبات الثقة، مما يوفر مساحة مادية لمجتمع مستخدمي بايبت على مستوى العالم للتواصل واستكشاف الكثير من الفرص في قلب مدينة الذهب.

المجتمع: ترحب بايبت بالشركاء والشركات التابعة من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار وتنويع المجتمع في مقرها الجديد.

وابتداءً من اللقاءات الاحترافية وصولاً إلى مرافق البث المباشر، سيتمكن أعضاء شبكة بايبت من الوصول إلى المساحات الحصرية وخدمات الدعم التي يحتاجون إليها من أجل تنمية المجتمع.

الاستماع / الرعاية / التحسين: تخطط بايبت لجعل تجربة بناء المنتج أقرب إلى الحقيقة في مقرها الجديد. حيث تتضمن الخطط إجراء ورش عمل للحصول على آراء المستخدمين وإلقاء الضوء على عمليات تصميم المنتج وتسويقه، بالإضافة إلى جلسات مشاركة الأفكار حول أحدث الرؤى واتجاهات السوق.

تنمية المواهب: تلتزم بايبت ببناء قوة عاملة متنوعة وديناميكية في دبي وعلى مستوى العالم. كما أنها تدرك أهمية التواصل مع المجتمع المحلي وستعمل مع المؤسسات المحلية لتنظيم مسابقات الهاكاثون وغيرها من البرامج التعليمية وريادة الأعمال لتعزيز تنمية المواهب المحلية.

من جانبه صرَّح “بن تشو”، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بايبت قائلاً: “إننا متحمسون بأن نكون جزءًا من أفق دبي المستقبلي، بل الأهم من ذلك، أن نكون قادرين على الاتصال بمدينة دبي المذهلة رسميًا من خلال المقر الجديد”. وأضاف، “إن الاقتصاد الرقمي ينمو بسرعة هائلة وستكون تقنية العملات المشفرة والبلوكشين بمثابة الركيزة الأساسية والأنسجة الضامة للاقتصاد. كما أن دبي تتمتع بموقع مثالي لاغتنام الفرص في هذا القطاع من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والبنية التحتية والمواهب الدولية والرؤى المستنيرة، باعتبارها واحدة من أكثر مراكز الأصول الرقمية تقدمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم”. وأفاد “تشو” بأن المساحة مصممة لإثبات التزام بايبت بالانفتاح والتشجيع على الإبداع ومراعاة مبادئ الشفافية. وأردف قائلاً: “سيكون المقر الجديد مركزًا مبتكرًا للمبتكرين والمبدعين لتبادل الأفكار وإطلاق العنان للفرص الرائدة من تقنية الويب 3. وسيكون بابنا مفتوحًا للأصدقاء وعائلة مستخدمي بايبت”.