دبي.. منتجع بانيان تري يحل مكان فندق سيزرز بالاس

أعلنت شركة «إنيسمور» ومجموعة «بانيان تري»، عن اتمام صفقة مع «دبي القابضة» تقضي بموجبها حلول منتجع «بانيان تري دبي» مكان فندق «سيزرز بالاس دبي» الواقع في وجهة «بلوواترز».

وسيتم افتتاح «بانيان تري دبي» وفقاً لبيان مشترك في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتحسين المصاحبة للعلامة التجارية الجديدة.

وسيضم المنتجع 179 غرفة فندقية، بما في ذلك 30 جناحاً وفيلا جديدة مؤلفة من أربع غرف نوم مع مدخل وحمام سباحة وشاطئٍ خاص.

وأبرز ما سيميز بانيان تري دبي تجارب الرفاهية والاسترخاء في المنتجع الصحي التابع للعلامة «سبا بانيان تري» الشهير الذي سيضم مكتب استقبال، ومنطقة للاسترخاء، مع صالة ألعاب رياضية، ومساحات مغلقة ومفتوحة لليوغا، ومساحة مخصصة للمطاعم والمقاهي، وغرف صغيرة مصممة على نسق الغابات المطرية، ومسابح للعلاج المائي، وغرف لتلقي العلاجات.

كما سيحتوي على خمسة مطاعم ومقاهي، تم تصميمها جميعاً بعناية وإتقان من خلال تعاون بين استوديو تصميمات المطاعم والمقاهي الخاص بشركة «إنيسمور» و«كارت بلانشد» ومجموعة «بانيان تري»، لتزويد الضيوف بتجربة غنية وممتعة لأفضل المأكولات.

وسيشمل «بانيان تري دبي» أيضاً 96 وحدة سكنية خاصة بأحجام مختلفة، تتراوح بين غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم مع ردهة خاصة موصولة بالمنتجع، ومسبح خارجي وإمكانية الاستمتاع بكل مرافق الفندق.

وسيتم تشغيل المنتجع بشكل مشترك بين مجموعة «بانيان تري» و«إنيسمور»، باتباع نموذج تشغيلي مماثل لذلك المُعتَمد في «بانيان تري الدوحة لاسيجال» في قطر و«بانيان تري العلا» في المملكة العربية السعودية.

ويقع المنتجع في قلب «بلوواترز» على الواجهة البحرية لدبي والتي تضم أكثر من 150 متجراً ومطعماً.