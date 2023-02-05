تتكشف حقائق عن الدراما التي قامت وسائل الإعلام الأمريكية بتأجيجها دون مبرر مع اعتراف البنتاغون أن المنطاد أو بالون الطقس الصيني الذي تم إسقاطه بصاروخ من مقاتلة أمريكية لا يشكل خطرا ولا يفيد كثيرا في التجسس وتنشر الولايات المتحدة ودول عديدة أخرى مثله بالآلاف وتسمى عبوة حمولتها راديو سوند Radiosonde.

ويلفت خبراء طيران إلى غرابة ما يجري في الإعلام والرأي العام الأمريكي نظرا إلى استحالة التخطيط لإرسال منطاد مثل هذا من الصين إلى مكان فوق أراض أمريكية أو أي بلد بعيد، فهو أمر غير ممكن أصلا لأنه لا يمكن توجيه المنطاد (تفننت وسائل الإعلام الغربية بتسميته بين منطاد ومركبة جوية Airship. وأقرت صحيفة واشنطن بوست بتلك الحقائق بحسب خبراء تحدثت إليهم أفادوا أنه من المعروف أن أي رياح مفاجأة تكفي لانحراف أي منطاد عن مساره ودخوله في المجال الجوي لأي بلد مثل الولايات المتحدة.

لكن وسائل الإعلام الأمريكية ، التي يطيب لها تأجيج العداء للصين حين تمل من شيطنة روسيا، وجدت هناك مناسبة مع ضعف أخبار الحرب الأوكرانية الروسية أن تنتهز الفرصة في الترويج للتخويف من الصين ليسارع صقور العداء ضد الصين للقفز لاستغلال الفرصة.

وتضطر الإدارة الأمريكية لمسايرة تلك الموجة وترى أنه ليس لديها خيار آخر سوى إلغاء رحلة وزير الخارجية الأمريكي بسبب افتقارها للشجاعة السياسية لمصارحة الجمهور بالقول إن هذا مجرد بالون انحرف عن مساره.

وتنشر الولايات المتحدة الأمريكية مئات البالونات المشابهة حول الصين وفوقها.

4 قواعد عسكرية أمريكية جديدة في الفيلبين

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لحرب مع الصين بافتتاح 4 قواعد عسكرية لها في الفيلبين. وتقع اثنتان من القواعد العسكرية الأمريكية الجديدة في لوزون ، بحسب واشنطن بوست التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم استخدام المواقع العسكرية في حرب مستقبلية بين واشنطن وبكين ، و “يمكن أن تمنح القوات الأمريكية موقعًا استراتيجيًا يمكن من خلاله شن عمليات في حالة نشوب صراع في تايوان أو بحر الصين الجنوبي”.