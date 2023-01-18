أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) عن بيع الأرض المملوكة لها في مدينة الخبر جنوب السعودية بقيمة 1.378 مليار ريال (366 مليون دولار) غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي.

وقالت أكبر شركة مشغلة للاتصالات في السعودية في بيان، نشر عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول)، إن الأرض عبارة عن “أرض فضاء” مملوكة لها تقع في مدينة الخبر في حي المرجان جنوب منطقة العزيزية على طريق الملك فهد والبالغة مساحتها 4.1 مليون متر مربع، وذلك بسعر 336 ريال للمتر المربع الواحد من خلال مزاد علني.

وأوضحت الشركة أن من شروط الصفقة دفع عربون غير مسترد بمبلغ 10 مليون ريال لصالح شركة الاتصالات السعودية، وتحرير سند لأمر بمبلغ 1368 مليون ريال باسم شركة الاتصالات السعودية.

وأضافت أنه تم البيع لصالح حسن عبد الرحمن المصلح القحطاني، وأن القيمة الدفترية للأرض تبلغ 82 مليون ريال.

وتوقعت أن تتأثر قائمة الربح أو الخسارة الأولية الموحدة إيجاباً بمبلغ 1296 مليون ريال تقريباً، وذلك عند استكمال كافة إجراءات البيع والتي من المتوقع أن تتم خلال 120 يوماً من تاريخ إبرام الصفقة الموافق 17 يناير/كانون الثاني 2023.

وذكرت أن تماشياً مع استراتيجية الشركة المتعلقة بتعظيم العائد على الأصول، وتدوير رأس المال بشكل أمثل بهدف تعزيز قدرتها على الاستثمار في مجالات جديدة، قامت باعتماد استراتيجية الأراضي المملوكة لها والتي تتمحور حول أربع ركائز أساسية تشمل البيع، والتأجير، والتطوير، والاحتفاظ.

وأَضافت أنه سيتم استخدام المبلغ المحصل من هذه الصفقة في دعمها لتحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى النمو والتوسع، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادي للسعودية، حالياً حوالي 70 بالمئة من شركة الاتصالات السعودية، وتظهر بيانات رفينيتيف وحسابات رويترز أنه تقدر بنحو 50 مليار دولار.