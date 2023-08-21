فادي طنّوس by فادي طنّوس

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بالفيديو.. مبابي لجماهير باريس سان جيرمان: سأبقى هنا

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مبابي

اظهرت لقطات فيديو لنجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، كيليان مبابي، وهو يتوجه لجمهور الفريق بقوله باللغة الفرنسية “Je reste là, Je reste là”، أي سأبقى هنا، في إشارة منه إلى أنه سيواصل مشواره مع بطل الليغ 1.

وجاءت كلمات مبابي على اثر تسجيله هدف السبق للنادي الباريسي في شباك تولوز من ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

ورجحت تقارير إعلامية أن تكون المياه عادت إلى مجاريها بين قائد منتخب الديوك وغدارة النادي لاسيما رئيسه ناصر الخليفي، ولفتت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، في طريقه لتمديد عقده.

وأعدات التقارير إلى أن تحسن العلاقة بين اللاعب والنادي أتت بعد تنفيذ طلباته برحيله النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار اللذين رحلا إلى إنتر ميامي الأميركي والهلال السعودي توالياً.

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