عاش ركاب طائرة روسية، يوم الاثنين، لحظات من الرعب بعدما انفتح باب خلفي في الطائرة، ما أدى إلى تطاير الأمتعة والقبعات، بسبب الريح القوية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الطائرة التي كان على متنها 25 راكباً، واجهت هذه المشكلة، بينما كانت تقلع من أبرد منطقة في العالم.

والمعروف علمياً هو أن باب الطائرة لا يمكن أن ينفتح عندما تكون الطائرة في حالة تحليق، بسبب عامل الضغط، لكن يبدو أن الطائرة الروسية كانت في علو منخفض، لأنها أقلعت بالكاد، ولم تصل إلى ارتفاع كبير.

وأظهر مقطع فيديو، حالة من الفوضى في الطائرة المسماة «إيرو أنطونوف»، بعدما أقلعت من مطار مدينة ماغان في منطقة ياكوتيسك، شرقي سيبيريا؛ حيث تبلغ الحرارة 41 تحت الصفر. والباب الذي انفتح خلال التحليق، يجري استخدامه في العادة بغرض الشحن، في حين يفترض أن يقوم الطاقم بإغلاقه على نحو محكم.

وسارع ربان الطائرة إلى الهبوط بشكل اضطراري، من دون أن يصاب أي راكب بأذى، على الرغم من البرودة الكبيرة الناجمة عن انفتاح الباب.

وذكرت “ديلي ميل” أن السلطات الروسية ستجري تحقيقاً بشأن الواقعة، لمعرفة السبب، فيما كاد انفتاح الباب أن يؤدي إلى كارثة إنسانية.

وتحلق طائرة الركاب المدنية في العادة على ارتفاع يراوح بين 10 آلاف و12 ألف متر، وفي هذا العلو، لا يمكن أن ينفتح الباب بسبب الضغط.