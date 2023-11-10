شرطة أبوظبي تبث مقطعا لحادث مروري مرعب

اصطدمت سيارة دفع رباعي بشاحنة صغيرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد أن غير السائق مساره في اللحظة الأخيرة على طريق سريع مزدحم.

وشاركت شرطة أبوظبي مقطعا للحادث اليوم الجمعة عبر منصة “إكس” ، لتسلط الضوء على مخاطر الانحراف المفاجئ والتجاوز المتهور، وتوجه بعض النصائح لقائدي السيارات لتجنب تكرار الحادث.

وكشف الفيديو عن تغيير مسار بشكل مفاجئ لسيارة الدفع الرباعي مباشرة عند خروجها من طريق رئيسي في محاولة لدخول طريق آخر على اليمين.

وقاد السائق السيارة نحو الممر الأيسر لطريق متباعد، ولكنه قرر في اللحظة الأخيرة الانتقال بالسيارة إلى اليمين، ليتجاوز الخطوط المرورية التي تمنع العبور، لينتهي الأمر بضرب شاحنة أخرى.

وتسبب التصادم في ضرب الطرف الخلفي للشاحنة وانفصاله عن السيارة، بالإضافة إلى تلفيات أخرى في سيارة السائق المخالف.

ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين إلى تجنب الانحراف المفاجئ، وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر.

وطالبت الشرطة بعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر والتأكد من استخدامك للمسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر .