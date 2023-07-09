مويضي المطيري by مويضي المطيري

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بالفيديو.. حادثة جديدة لسمكة قرش لشاب يسبح في مياه البحر

نجح السباح في التزام الصمت لثوانٍ

مويضي المطيري by مويضي المطيري

تداول مغردون على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش وهي تمر أسفل شاب يسبح في مياه البحر.

ويظهر المقطع أحد الأشخاص وهو ينبه الرجل ، وأن يهدأ ولا ينفعل أو يصدر حركات عنيفة حتى لا يلفت انتباه القرش فيهاجمه.

وبالفعل نجح السباح في التزام الصمت لثوانٍ، إلا أنه حينما لامسه القرش لم يستطع التحمل وصرخ، فيما بدت علامات الرعب على وجهه.

ولم يتضح أين تم التقاط الفيديو الذي نشره موقع “يني شفق” Yeni Shafak التركي، إلا أنه من الواضح أن الأمر مر بسلام وصعد السباح على متن القارب.

ومنذ أيام قليلة، فاجأت سمكة قرش المصطافين على شاطئ نافار بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث كانت تسبح بطريقة سريعة جدا وعلى مسافة قريبة جداً من الشاطئ ما تسبب في حالة من الهلع بين المصطافين.

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