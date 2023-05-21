ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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بالفيديو، لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بلقب الدوري الانكليزي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

توّج فريق مانشستر سيتي، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة في آخر ستة مواسم.

ورغم أن مانشستر سيتي، مازال لديه ثلاث مباريات بالدوري، إلا أنه توّج رسمياً باللقب، بعد فوز نوتينجهام فورست على ضيفه أرسنال، بهدف نظيف سجله تايوو أونيي في الدقيقة 19، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بالجولة السابعة والثلاثين من المسابقة.

وتوقف رصيد أرسنال، الذي تتبقى له مباراة واحدة، عند 81 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف مانشستر سيتي.

وفي المقابل، عزز فريق نوتينجهام فورست من حظوظه في البقاء في الدوري الممتاز لهذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس عشر.

وسيواجه مانشستر سيتي، غداً الأحد تشيلسي، للاحتفال بالتتويج باللقب.

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