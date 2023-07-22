سامر باطر by سامر باطر

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بالفيديو، لقطات مروّعة للتحذير من حوادث مميتة بسبب الانحراف المفاجئ

سامر باطر by سامر باطر

نشرت شرطة أبوظبي لقطات لحوادث مميتة تسبب فيها انحراف السائقين فجأة عبر ممرات المرور بالتأخر على الطريق السريع قبل الخروج في آخر ثانية ممكنة.

يعد الانحراف المفاجئ من أكبر أسباب الحوادث المميتة في دولة الإمارات العربية المتحدة كل عام ، إلى جانب القيادة دون انتباه والفشل في الحفاظ على مسافة آمنة من السيارات الأخرى.

في اللقطات في الحادثة الأولى يظهر في فيديو الشرطة سائق ينحرف من الحارة الوسطى فجأة في محاولة للوصول إلى مخرج في الطريق. ومع وجود سيارة أخرى في المسار ، تصطدم السيارة بالمنصف وتنقلب ، مما يتسبب في وقوع حادث مروري كبير.

في الحادث الثاني ، حاول سائق عبور ثلاث حارات دفعة واحدة. ويتجنب السائق الاصطدام بمركبة مجاورة لكنه لا يستطيع القيام بالدوران بزاوية 90 درجة تقريبًا ويصطدم بالرصيف قبل أن يرتد للاصطدام بسيارة أخرى تصادف مرورها في مسار المخرج .

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...