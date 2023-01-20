بالفيديو، كيف استخدمت مصر المومياء لاعادة رسم ملامح رمسيس أقوى الفراعنة

يعتبر رمسيس الثاني “أعظم فرعون” في التاريخ المصري، وفي التماثيل والرسومات التي تعود إلى أكثر من 3000 عام، يُصوَّر “الملك المقدس” على أنه رجل وسيم تقي له وجه مستدير وأنف بارز وعظام وجنتان مرتفعتان.

وقد تعاون علماء من مصر وإنجلترا على “التقاط” صورة الملك وقت وفاته باستخدام مومياه المكتشفة عام 1881، باستخدام نموذج ثلاثي الأبعاد لجمجمته لإعادة بناء ملامحه، فبات يمكن رؤية الوجه “الوسيم” لأقوى فرعون مصر القديمة، رمسيس الثاني، لأول مرة منذ 3200 عام بفضل إعادة بناء علمية جديدة.

وتم استخدام هيكل المومياء لإعادة إنشاء وجه الفرعون عدة مرات من قبل العلماء والمؤرخين والفنانين على مر السنين.

واعتماداً على المكان الذي تبحث فيه على الإنترنت، تتراوح عيون الفرعون من حبة إلى عين حشرة. وشكل وجهه إما يصور على أنه مستدير أو طويل ورفيع.

وعكس العلماء عملية الشيخوخة، وأعادوا عقارب الساعة إلى الوراء ما يقرب من نصف قرن ليكشفوا عن وجهه وهو في ذروة قواه وعنفوان شبابه. والنتيجة هي أول عملية “إعادة بناء علمية لوجه” الفرعون بناء على فحص بالأشعة المقطعية لجمجمته الفعلية.

وبمجرد تحديد الهيكل العام للوجه، تم إدخال المعلومات في نفس البرنامج المستخدم في عمليات إعادة البناء الإجرامية. واستناداً إلى العظام الأساسية وقياسات سماكة عضلات الوجه من السكان المصريين، أعاد الباحثون بناء العضلات والأربطة العلوية.

التصوير المقطعي وصور المومياء

وتم انجاز العمل بدقة. وتم دمج صور التصوير المقطعي المحوسب وصور المومياء، الموجودة الآن في المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة، مع البيانات التاريخية لبناء وجه الفرعون من العظام إلى أعلى.

وكانت الطبقات الأخيرة التي أضيفت إلى عملية إعادة البناء هي جلد الفرعون وشعره.

وتم اختيار لون البشرة بناءً على ما يُعتقد أنه كان شائعاً في مصر في ذلك الوقت. وفي الوقت نفسه ، استند لون الشعر إلى الأدلة، بما في ذلك الدراسات المجهرية لأقفال رمسيس الثاني والمومياوات الأخرى ذات الشعر الفاتح، مما يشير إلى أنه كان يرتدي شعراً أحمر بالكامل.

في مصر القديمة، كان يُنظر إلى الشعر الأحمر على أنه سمة إلهية، مرهوبة ومُحترمة على حدٍ سواء، وكان رمسيس الثاني نفسه يُصوَّر غالباً على أنه إله في الرسومات. ليس من الواضح ما إذا كان الشعر الأحمر لرمسيس الثاني قد جعله قائداً، أو إذا أصبح الشعر الأحمر علامة على القيادة بسبب نجاحه جزئياً.

والنتيجة هي رجل كبير السن ذو وجه طويل وأنف عريض وأعين متقاربة وحواجب رمادية كثيفة وفم عريض بشفة علوية رفيعة.

وقالت سحر سليم من جامعة القاهرة، وهي التي ابتكرت نموذجا ثلاثي الأبعاد للجمجمة، إن النتيجة كشفت عن حاكم “وسيم جدا. تخيلي لوجه رمسيس الثاني تأثرت بوجه موميائه. ومع ذلك، ساعدت عملية إعادة بناء الوجه على وضع وجه حي بلمومياء. أجد أن الوجه الذي أعيد بناؤه هو وجه شخص مصري وسيم للغاية له ملامح وجه مميزة لرمسيس الثاني – الأنف الواضح والفك القوي”.

ووصفت كارولين ويلكينسون، مديرة مختبر الوجه في جامعة ليفربول جون مورس، التي أعادت بناء محيا الفرعون، العملية العلمية فقالت: “نأخذ نموذج التصوير المقطعي بالكمبيوتر (CT) للجمجمة، فيعطينا الشكل الثلاثي الأبعاد للجمجمة الذي يمكننا إدخاله في نظام الكمبيوتر لدينا. ثم لدينا قاعدة بيانات لتشريح الوجه المصمم مسبقا نستجلبه ثم نعدله ليتناسب والجمجمة. لذلك نحن أساسا نبني الوجه، من سطح الجمجمة إلى سطح الوجه، من خلال بنية العضلات، وطبقات الدهون، ثم أخيرا طبقة الجلد”.

وتابعت: “لدينا جميعا العضلات نفسها تقريبا من الأصول نفسها والمرفقات نفسها. ونظرا لأن لكل منا أبعادا وشكلا مختلفا قليلا عن جمجمتنا، فسنحصل على أشكال ونسب مختلفة قليلا للعضلات، وسيؤثر ذلك بشكل مباشر على شكل الوجه”.

وجه توت عنخ آمون

وهذا المشروع هو الثاني من نوعه الذي تشرف عليه سحر مؤخرا، بعد إعادة بناء علمي لوجه توت عنخ آمون أنجزه النحات الملكي كريستيان كوربيت.

وكان الملك رمسيس الثاني محاربا عظيما حكم مصر لمدة 66 عاما وبدأ أول معاهدة في العالم.

ومع ذلك، فإن إعادة بناء وجه فرعون مات منذ زمن طويل لا يخلو من التحدي. على سبيل المثال، لا تستطيع الجمجمة وحدها الكشف عن كل جانب من جوانب مظهر الشخص.

وقالت ويلكينسون: “الشيء الصعب الذي أعتقده بالنسبة لنا هو ما يحدث بعد الشكل؛ وتاليا كل المعلومات عن لون البشرة والعيوب والتجاعيد ولون الشعر والعينين. في هذه الحالة، تلقينا اقتراحا من سحر وفريقها في ما يتعلق بلون العين ولون الشعر ولون البشرة على الأرجح. كما حصلنا على معلومات حول ما كان معروفا من حيث النصوص المكتوبة عنه، ثم لدينا أيضا الأنسجة الرخوة المحنطة لوجهه للعمل معها أيضا”.

استخدام كائنات حية

وتم اختبار العملية أيضا باستخدام كائنات حية، ما يسمح بمقارنة إعادة البناء استنادا إلى بيانات الأشعة المقطعية مع الشيء الحقيقي.

وتابعت ويلكينسون: “لذلك نحن نعلم أن حوالي 70% من سطح الوجه المعاد بناؤه به خطأ أقل من 2 مم، من حيث الشكل. لذلك نحن جيدون جدا؛ نحن واثقون تماما من التنبؤ بالشكل من خلال التفاصيل الهيكلية”.

في حين أنه لا يمكن أبداً التأكد من الشكل الذي كان سيبدو عليه هذا الفرعون، أخبرت ويلكينسون مجلة “نيوزويك” أن فريقها اختبر طرق إعادة بناء الوجه باستخدام الأشعة المقطعية للمتبرعين الأحياء ووجدوا أن 70 بالمائة من التفاصيل جاءت في حدود ملليمترات من بنية الوجه الفعلية للشخص.

ويُعتقد أن رمسيس الثاني قد توفي عن عمر يناهز 92 عاماً، بعد حكم دام 66 عاماً من 1279 إلى 1213 قبل الميلاد، مما يعني تجميد موميائه في سن الشيخوخة.

ومع ذلك، استخدمت ويلكينسون وسليم وفريقهما تقنيات انحدار العمر ثلاثية الأبعاد لإعادة بناء نسخة أصغر: رمسيس الثاني في منتصف العمر في ذروة حكمه. ولم يتغير الكثير عن النسخة الأقدم، بخلاف تجاعيده التي تم تلطيفها، وفكه الذي تم رفعه إلى حد ما، وشعره الذي أصبح أكثر كثافة.