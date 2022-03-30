بالروبوتات، منصة راحة تبتكر في قطاع التجزئة

لا يقتصر الابتكار على الاعتماد على الروبوتات في منصة راحة التي أطلقت مؤخرا لتعيد رسم ملامح قطاع التجزئة الرقمي، فهناك الكثير من الجوانب الجديدة فيها مع تواصل نمو التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و مع قيام العديد من شركات التجزئة بتوسيع نطاق خدماتها لتواكب نمو السوق السريع والذي وصل إلى حوالي 31.7 مليار دولار عام 2021، وتكتسب توجهات دول الخليج والكويت تحديدا مزايا خاصة مثل السعي نحو شراء منتجات عالية الجودة وخيارات صحية محددة.

ومع نمو منصات التجزئة الرقمية تبرز منصة راحة الجديدة التي انطلقت مؤخرا من الكويت ويشير الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “راحة” صالح محمد التنيب، لأريبيان بزنس عن الدافع وراء تأسيس منصة راحة قائلا:”بحكم اطّلاعنا اليومي على ما يتم تداوله من نقاشات في مختلف الأوساط –وبالطبع الأرقام والإحصائيات عن توجهات المستهلكين بشكل عام- أدركنا أنّ الاتجاه السائد لتجربة التسوق في المجتمع يزداد لحساب التجارب الرقمية، وخاصة لدى شريحة الشباب. وقد اتفق ذلك تماماً مع رؤية موجودة لدينا مسبقاً؛ وأدركنا أن الوقت قد حان لطرح رؤيتنا هذه في السوق لإعادة تعريف تجربة التسوق بشكل لم يعرفه المستهلك من قبل. عملنا بعقلية منفتحة وموجهة نحو ابتكار الحلول للحاجات القائمة في السوق، وانطلقنا من حاجة المستهلك الواضحة إلى تجربة تسوق خاصة باحتياجات السوبر ماركت (أو ما نسميه بالماچلة أو المقاضي) سلسة وذكية وعالية الكفاءة وتتسم بفهم رغبات العميل، وتكون رقمية بالكامل لتعطي المستهلك قمة الراحة والحرية في إدارة الطلب. ومن هنا انطلقت فكرة مشروع “راحة” كأول منصة مؤتمتة ورقمية بالكامل لتوفير احتياجات المقاضي.

كيف سيضيف الاعتماد على الروبوتات إلى المشروع؟ وكيف تخططون لتوسيع نطاق الأتمتة والاعتماد على الروبوتات أكثر مستقبلاً؟

نحن دائماً ما نعمل على استثمار أحدث التقنيات التكنولوجية وأكثرها تطوراً لتوفير أفضل تجربة للمستهلك. علماً أن المنهج الأساسي الذي نعمل به في الفريق المؤسس لراحة هو الابتكار بامتياز، ما يجعل من الحلول التكنولوجية مساحتنا التي نشعر بالانتماء التام إليها. ولذلك؛ قام فريقنا بابتكار وتطوير أول مركز عمليات رقمي ومؤتمت بالكامل يتم تشغيله بالروبوتات في الكويت، حيث تعمل تقنيات المركز ونظامه على إتمام عمليات التخزين، وضبط درجات الحرارة، وإعداد الطلبات وتسهيل عمليات التسليم بدقة متناهية، وتوحيد الجودة بشكل مثالي في جميع الطلبات، بمساعدة فريق من الروبوتات المتخصصة للقيام بالمهام التابعة لذلك بمنتهى الفعالية. أما عن توسيع نطاق الأتمتة والاعتماد على الروبوتات، فيحركنا تجاهه هدف واضح منذ البداية، حيث نرى أن نتيجة هذا التطوير المستدام ستكون قيادتنا للقطاع في الكويت والمنطقة نحو تصور جديد كلياً لتجربة التسوق، وذلك بالاعتماد على مدى تطوّر ما بنيناه مع الوقت من حلول تكنولوجية. هذا يجعل من ثقافة المشروع بطبيعة الحال، وبشكل مقصود ومخطط له، تميل نحو التطوير المستمر لحلول تكنولوجية جديدة، وبالتالي سيبقى الاعتماد على أنظمة الأتمتة والروبوتات، بأدوارها الحالية وأدوارها المستقبلية التي ستكشفها الحاجة ومخططاتنا الموضوعة لتلبية ذلك تباعاً، إلى جانب أحدث الحلول التكنولوجية الأخرى، ثقافة مستدامة لدى الفريق والمشروع ككل.

ما الدافع وراء إضافة خيارات تلبي الأنماط الغذائية وأساليب الحياة المختلفة، مثل الكيتو والنظام النباتي وغيرها من الخيارات المتوفرة؟

أصبح المستهلك اليوم أكثر وعياً باحتياجاته من أي وقت مضى، ولذلك لن ترضيه إلا التجربة المتطورة التي تقدم القيمة المضافة والراحة التامة بأسلوب مخصص وملائم لاحتياجاته وبشكل مصمم ليناسب رغباته تماماً. وهذا ما سعينا إلى تقديمه في منصتنا بشكل متكامل. كما أن عقلية الابتكار لدى فريقنا والممارسات التي يطبقها بشكل يومي ليبتكر أحدث الخصائص والخدمات، أضافت الكثير من الحلول المبتكرة للمشروع بشكل استثنائي، وبشكل يضيف فائدة حقيقية للعملاء بما يناسب أنماط حياتهم وتفضيلاتهم المختلفة، مثل خدمة إضافة الوصفات إلى السلة، بدءاً من وصفات أشهى الأطباق، والمحتوى التعليمي الممتع لطريقة تجهيزها من قبل أشهر المختصين، إلى شراء مكوناتها كاملة أو التعديل عليها حسب الرغبة لتجهيزها في المنزل. ومن المنطلق نفسه الذي يركز على جعل حياة المستهلكين تجربة أمتع؛ قمنا بإضافة خدمة تحديد النمط الغذائي للعميل بما يتناسب مع أسلوب حياته، ليقوم بالتسوق بحسب النمط الغذائي الذي يناسبه، بما يوفر عليه الجهد والوقت اللازمين للبحث، ويزوده براحة ذهنية أكبر من خلال تسهيل اتخاذ القرارات داخل التطبيق ليقوم بتوفير هذا الجهد لقرارات قد تكون أكثر أهمية خلال يومه. ساعد على إنجاز ذلك كله -كما ذكرنا- فريق راحة متعدد الخبرات، والذي يتمتع برؤى ومرجعيات أكاديمية وخبرات عملية ومهارات أساسية تصب في هذا السياق، فجميع أعضاء الفريق المؤسس يحملون خبرات إدارية مرموقة، وهم جميعاً ضليعون في تطوير نماذج الأعمال أو في مجال ابتكار حلول الأعمال أو في التجارة الإلكترونية أو في دراسة وفهم سلوك المستهلك أو في أكثر من مجال من هذه المجالات في نفس الوقت، مما يجعل فريق راحة يحمل مهمة مشتركة ومرجعيات معرفية متلاقية تخدم رؤية المشروع ومهمته الأساسية.

ما هي خطط الشركة الحالية قريبة المدى؟ وهل هناك نية للتوسع خارج الكويت؟

في الحقيقة تتجه أولوية الفريق حالياً إلى تعزيز مكانة “راحة” في السوق، وتطوير قاعدة المستخدمين إلى الحد الأقصى، وذلك بالتنفيذ الفعال لخططنا الموضوعة، واستثمار الموارد، وتسخير الدعم المتوفر للوصول إلى هذا الهدف، لا سيما علاقاتنا الاستراتيجية وشراكاتنا الداعمة والمستثمرة، فمشروع راحة تجمعه علاقات من هذا النوع مع عدد من الشركات المرموقة في المنطقة، مثل: شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا)، ومجموعة العوجان القابضة في المملكة العربية السعودية، ومستثمرين آخرين دوليين. وبعد هذه المرحلة الأولى من الانتشار التدريجي والاستحواذ على الحصة السوقية المخطط لها؛ سيكون فتح وتأسيس أسواق جديدة في المنطقة هو الخطوة الطبيعية التالية، بمساعدة واستثمار هذه الشراكات الاستراتيجية أو أي علاقات استراتيجية مستقبلية من نوع آخر. فمما لا شك فيه أن منطقتنا ترحب بالابتكار وبأي حلول يمكنها أن تجعل حياة المستهلكين أسهل.

ما هو الموعد المقرر لانطلاق المشروع؟

بدأنا عملياتنا بشكل رسمي فعلياً منذ بضعة أيام، حيث يمكن تحميل التطبيق الآن من خلال متاجر التطبيقات المتوفرة، ليتمكن العملاء من تجربة التطبيق بشكل كامل، وإعطاء المستهلكين فرصة أكبر للتعرف على نموذج عمل جديد للتسوق الرقمي لم يسبق أن تم طرحه من قبل.