بالذكاء الاصطناعي.. سلطنة عُمان تُسرّع الكشف عن أمراض العيون لمرضى السكري

نجحت سلطنة عمان في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع الكشف عن اعتلال الشبكية السكري، مما ساهم في فحص أكثر من 10,000 مريض. يهدف هذا البرنامج إلى الوقاية من فقدان البصر لدى مرضى السكري، وقد جرى توسيع نطاقه ليشمل 25 مرفقًا صحيًا في مختلف أنحاء البلاد. يعتمد المشروع على الذكاء الاصطناعي لتعزيز التشخيص المبكر وتقديم العلاج في الوقت المناسب، ويُظهر ذلك التزام عمان بالتحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية. وتُعدّ عمان ثالث دولة في العالم تطبق هذا المشروع على نطاق واسع، مما يؤكد ريادتها في تبني الحلول المبتكرة لتحسين جودة ودقة التشخيص، وتقليل الوقت والتكاليف. وتمكن البرنامج الوطني للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري، من العمل بوتيرة سرعة عالية في تنفيذ البرنامج لتعزيز الوقاية من مضاعفات اعتلال الشبكية وحماية مرضى السكري من خطر فقدان البصر. ووسّع البرنامج الوطني للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري خدماته لتشمل 25 منشأة رعاية صحية في جميع أنحاء سلطنة عُمان. يأتي هذا التوسع في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين جودة خدمات طب العيون، بتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم التشخيص المبكر وتسهيل حصول المرضى على خدمات الفحص والعلاج في الوقت المناسب.

أكد الدكتور ماجد بن سالم الشعيبي، استشاري أمراض الشبكية والتهابات العيون الداخلية، على أهمية توعية مرضى السكري بأهمية الفحص المبكر لاعتلال الشبكية من خلال الأطباء والممرضين في عيادات السكري. كما شدد على أهمية التذكير الإلكتروني والتواصل الهاتفي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المواد التوعوية المطبوعة والمرئية، لتسليط الضوء على مخاطر تأخير الفحص وفوائد الكشف المبكر. وأشار إلى إطلاق حملات تثقيفية موازية في المجتمع لزيادة الإقبال على الفحص ورفع مستوى الوعي بين المرضى وذويهم، وتشجيعهم على إجراء الفحص حتى قبل ظهور أي أعراض.

يساعد المشروع الوطني لفحص اعتلال الشبكية السكري، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، على تقليل خطر فقدان البصر وتوفير العلاج في الوقت المناسب. ويستهدف جميع الأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بداء السكري من النوعين الأول والثاني.

وتعد سلطنة عمان الدولة الثالثة على مستوى العالم في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدة التزامها بالتقدم التكنولوجي والرقمي، وتبني أحدث التقنيات وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز وتحسين دقة التشخيص، وتوفير الوقت والتكاليف، في الكشف عن اعتلال الشبكية السكري.