سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسذكاء اصطناعي

بالذكاء الاصطناعي، محتال يوقع برجل أعمال ويسلبه 600 ألف دولار

سامر باطر by سامر باطر

(أ ف ب) – استخدم محتال في الصين تقنية الذكاء الاصطناعي لتغيير شكله وانتحال شخصية صديق رجل أعمال انتزع منه أكثر من نصف مليون يورو، على ما أفادت السلطات. ويوضح الضحية غوو الذي لم تُذكر سوى كنيته أنه تلقى في نيسان/أبريل مكالمة عبر الفيديو من شخص بدا شبيهاً شكلاً وصوتاً بأحد أقاربه.

لكنّ الشخص الذي كان يتحدث معه كان في الواقع محتالاً “استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل تلاميح وجهه”، على ما ذكر مقال نشرته الاثنين وسائل إعلام تابعة لسلطات فوتشو (شرق). وادّعى المحتال أن صديقاً آخر بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال. ونجح في إقناع غوو بتحويل 4,3 ملايين يوان (نحو 614,89 ألف دولار) من الحساب المصرفي لشركته.

رجل الأعمال أفاد بالقول `“أثناء المكالمة عبر الفيديو، كنت متأكداً من أنني عرفت وجه الشخص الذي يتصل بي وصوته، لذلك كنت مطمئناً”. وبعدما حوّل غوو المبلغ، بعث برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هويته. وأدرك رجل الأعمال الخطأ الذي اقترفه عقب ردة الفعل التي أظهرها صديقه، فاتصل بالشرطة التي أمرت المصرف بوقف عملية التحويل، وتمكّن من استرداد 3,4 ملايين يوان (485,44 ألف دولار)، بحسب المقال. ولم يجر التوصل بعد إلى هوية المسؤول عن عملية الاحتيال.

.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...