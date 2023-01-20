أليك بالدوين سيحاكم بتهمة القتل غير العمد

أعلنت ماري كارماك-ألتويس المدعية العامة في مقاطعة سانتا في بولاية نيو مكسيكو أنها ستوجه تهمة القتل غير العمد إلى الممثل أليك بالدوين في قضية مقتل مديرة التصوير بطلقة عرضية خلال تصوير فيلم “راست” عام 2021، وأوضحت أن التهمة نفسها ستوجه إلى هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم.

وقالت كارماك – ألتويس “بعد مراجعة دقيقة للأدلة ولقوانين نيو مكسيكو، وجدت أن ثمة أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية إلى أليك بالدوين وأعضاء آخرين في فريق تصوير راست”.

وكانت الحادثة قد حصلت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021، في موقع تصوير فيلم “راست” في مزرعة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت هالينا هاتشنز مديرة التصوير البالغة من العمر 42 عاماً وأدت إلى مقتلها، كما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.

وكان لهذه الحادثة وقع قوي جداً داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدى إلى تصاعد المطالبات بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير.

وأوضحت المدعية العامة أن التهم ستوجه رسمياً “بحلول نهاية الشهر”، وقالت: “في ظل ولايتي، ما مِن أحد فوق القانون، والجميع يستحقون العدالة”.

وفي حال إدانة بالدوين وريد، قد تصل عقوبة كل منهما إلى الحبس 18 شهراً.

من جانبه اعتبر وكيل بالدوين المحامي لوك نيكاس أن “هذا القرار يشوه الموت المأساوي لهالينا هاتشينز ويمثل خطأً قضائياً رهيباً” مشدداً على أن “أليك لم يكن يملك أي سبب للاعتقاد بإمكان وجود ذخيرة حية في السلاح، أو في أي مكان آخر في موقع التصوير”.

بالدوين ينكر أنه ضغط على الزناد

ودأب الممثل البالغ 64 عاماً على التأكيد أنه لم يكن يعلم أن المسدس محشو بذخيرة حقيقية، إذ قيل له إنه آمن. وأكد باستمرار أنه لم يضغط على الزناد، وهو ما يشكك فيه خبراء.

وركزت تحقيقات الشرطة على تحديد سبب وجود ذخيرة حية في موقع التصوير، إذ إن هذا الأمر محظور كلياً في المبدأ بدافع الحرص تحديداً على تفادي أي حوادث من هذا النوع.

وتوصلت تحقيقات الشرطة إلى أن المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد وضعت الرصاص الحي في المسدس الذي استخدمه بالدوين بدلاً من وضع طلقة خلبية.

وتوقع بالدوين في آب/أغسطس الفائت ألاّ توجه اتهامات إلى أي شخص، مشيراً في حديث إلى محطة “سي إن إن” إلى أنه استعان بمحقق خاص لتحديد المسؤوليات في هذه القضية.

ونتجت من القضية مجموعة دعاوى مدنية رفعها عدد من أعضاء فريق الفيلم.

وأعلن بالدوين في تشرين الأول/أكتوبر 2022 أنه توصل إلى اتفاق مع عائلة هاتشنز تُسقط بموجبه الدعوى المدنية التي رفعتها على النجم.

ولم يُكشف عن قيمة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.

وأشار بيان يومها إلى أن إنتاج الفيلم سيُستأنف في كانون الثاني/يناير 2023.

وكانت ميمي ميتشل، المشرفة على نص فيلم “راست”، قد أكدت بعد الحادثة أن نص الفيلم لا يتضمن إطلاق الرصاص خلال المشهد الذي كان يتمرن عليه بالدوين عندما قتلت هاتشنز.

ورأت أنه كان يتعين على بالدوين أن يتحقق بنفسه من المسدس بأنه خال من الذخيرة الحية وعدم الاكتفاء بتأكيدات مساعد المخرج بأن المسدس آمن للاستخدام.