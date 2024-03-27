بالخلايا الجذعية: ابتكار نوفا جوينت ركبة حية بديلة لاختبارها خلال 5 سنوات

أعلنت جامعة كولمبيا في نيويورك عن حصول فريق من الباحثين لديها على تمويل بعقد بقيمة 38.95 مليون دولار من وكالة مشاريع البحوث المتقدمة للصحة (ARPA-H) لتطوير ما تسميه نوفا جوينت NOVAJoint وهي بديل حي للركبة من المواد الحيوية والخلايا الجذعية البشرية وخلايا المريض نفسه.

يعتمد هذا المشروع عالي المخاطر على أكثر من عقدين من الأبحاث التعاونية في مجال العضلات والعظام في جامعة كولومبيا في الهندسة والطب، ويبشر بتقديم حل تحويلي لأكثر من ثلاثين مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من هشاشة العظام.

يقود المشروع رواد في مجال تجديد الأنسجة وأبحاث العظام وهما كل من كلارك تي هونغ، أستاذ ونائب رئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية في جامعة كولومبيا للهندسة، ونادين شاهين، أستاذ مشارك في الهندسة الطبية الحيوية في قسم جراحة العظام الجراحة في كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا.

وتمول الوكالة الفيدرالية اختراقات البحوث الطبية الحيوية والصحية التحويلية، وتجسيد الأبحاث بترجمتها بسرعة من المختبر إلى التطبيقات في السوق.

كلارك تي هونغ، ونادين شاهين بعد نبأ حصولهما على التمويل لتطوير الركبة الحية

I’m thrilled to share this incredible news. Clark Hung and I are leading an @ARPA_H funded team of multidisciplinary researchers from @ColumbiaBME @OrthoColumbia @ColumbiaUDental & Univ of Missouri to engineer a living knee replacement @ORSsociety @thehunglab https://t.co/Cdxpf69tY3 — Nadeen Chahine (@NadeenChahine) March 26, 2024