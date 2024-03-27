فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنسصحة

بالخلايا الجذعية: ابتكار نوفا جوينت ركبة حية بديلة لاختبارها خلال 5 سنوات

تمويل سخي لتطوير نوفا جوينت NOVAJoint بديل حي للركبة من المواد الحيوية والخلايا الجذعية البشرية وخلايا المريض نفسه.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت جامعة كولمبيا في نيويورك عن حصول فريق من الباحثين لديها على تمويل بعقد بقيمة 38.95 مليون دولار من وكالة مشاريع البحوث المتقدمة للصحة (ARPA-H) لتطوير ما تسميه نوفا جوينت NOVAJoint وهي بديل حي للركبة من المواد الحيوية والخلايا الجذعية البشرية وخلايا المريض نفسه.

يعتمد هذا المشروع عالي المخاطر على أكثر من عقدين من الأبحاث التعاونية في مجال العضلات والعظام في جامعة كولومبيا في الهندسة والطب، ويبشر بتقديم حل تحويلي لأكثر من ثلاثين مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من هشاشة العظام.

يقود المشروع رواد في مجال تجديد الأنسجة وأبحاث العظام وهما كل من كلارك تي هونغ، أستاذ ونائب رئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية في جامعة كولومبيا للهندسة، ونادين شاهين، أستاذ مشارك في الهندسة الطبية الحيوية في قسم جراحة العظام الجراحة في كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا.

وتمول الوكالة الفيدرالية اختراقات البحوث الطبية الحيوية والصحية التحويلية، وتجسيد الأبحاث بترجمتها بسرعة من المختبر إلى التطبيقات في السوق.

كلارك تي هونغ، ونادين شاهين بعد نبأ حصولهما على التمويل لتطوير الركبة الحية

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...