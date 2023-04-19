سامر باطر by سامر باطر

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بالخطأ، بيع تذاكر قيمة كل منها 10 آلاف دولار مقابل 300 دولار، وشركة الطيران تتسامح

سامر باطر by سامر باطر

تمكن عشرات المسافرين في اليابان ودول أخرى من الاستفادة من خطأ في تحويل أسعار الصرف وفارق العملات في أسعار تذاكر شركة الطيران اليابانية آنا “أل نيبون إيرويز ANA“عبر موقعها على الإنترنت لشراء تذاكر درجة رجال الأعمال التي تبلغ قيمة التذكرة فيها أكثر من 10 آلاف دولار، مقابل 300 دولار فقط. وسارع العشرات لشراء التذاكر وحجزها بعد أن انتشر الخبر عبر الشبكات الاجتماعية وفقا لبلومبرغ.

فيما أقرت الشركة بالخطأ وتسامحت مع هؤلاء الذين سددوا 300 دولار لتذاكرهم لكنها لن تتقبل طلبات حجز تلك التذاكر ممن لم يسدد الـ 300 دولار بل اكتفى بالحجز.

وقامت الشركة بالترويج لرحلات درجة رجال الأعمال دون أن تنتبه أنها تعلن بأسعار خاطئة.

وتقوم الحكومة اليابانية بدعم السياحة فيما بدأ السائحون يعودون إلى اليابان منذ أن خففت القيود على الحدود إبان فترو قيود الوباء في أكتوبر 2022.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...