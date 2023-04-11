فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مايكل بالاك يرشح بايرن ميونيخ للفوز بدوري أبطال أوروبا

فادي طنّوس by فادي طنّوس
بالاك

رشح مايكل بالاك، اللاعب السابق لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، فريق بايرن ميونيخ للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال بالاك “46 عاما” لمجلة “كيكر” يوم الثلاثاء : أنا محايد، حتى لو التقى بايرن مع تشيلسي في الدور قبل النهائي. متوقعاً أن يتوّج الففريق البافاري باللقب.

وأوضح بالاك أن توقعه بتتويج بايرن باللقب، قبل مواجهة مباراة الذهاب لدور الثمانية أمام مانشستر سيتي التي تقام في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، يرجع إلى الجودة التي يمتلكها الفريق. وأشار إلى أنه لا يوجد أي فريق مرشح للفوز أمام بايرن ميونخ.

دوري أبطال أوروبا

وقال: إذا أطاحوا بمانشستر سيتي، وقبلهم سان جيرمان، فليس عليهم أن يخشوا أحدا.

علما أن ريال مدريد بطل المسابقة 13 مرة سيواجه تشيلسي في ربع النهائي، والمتأهل سيضرب موعدا في نصف النهائي مع الفائز من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

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