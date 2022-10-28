باك بيس تعزز علامتها التجارية

تحدث أحمد غندور مدير للمبيعات في الشرق الأوسط في شركة باك بايس عن خطط الشركة المتعلقة بتقديم علامتها التجارية بطريقة جديدة، وما الهدف من ذلك، ويقول:” يسرنا أن نكشف عن علامتنا التجارية الجديدة، حيث اكتسبت “باك بيس” على مر السنين سمعة طيبة خلال مسيرتها في ريادة الأعمال، وستجسد علامتنا التجارية الجديدة طموحنا المتنامي والمتجذر في ثقافة شركتنا. ويعتبر الهدف الأساسي لما نقوم به هو مساعدة البنوك والمؤسسات المالية على تحقيق أهدافهم الكبيرة وتمكينهم من إحداث نقلة نوعية من خلال إعادة تصميم خدماتهم المصرفية لتتمحور حول تلبية متطلبات العميل.

وتنعكس هذه الروح في شعارنا الجديد والجريء وهويتنا البصرية. ويساعد هذا بالإضافة إلى رسائلنا الواضحة ومهمتنا الهادفة على إبراز اهتمامنا بالتطلع نحو المستقبل. وقررنا أن نُحدّث علامتنا التجارية لأننا شعرنا أن اليوم هو الوقت المناسب لإعادة تصميم وإحياء صورة باك بيس. وللقيام بذلك، سألنا موظفينا عن النواحي الفريدة في هوية “باك بيس” بالنسبة لهم.

وكانت أبرز النقاط التي ظهرت لنا رداً على هذه الاستشارة هي روح ريادة الأعمال في “باك بيس” وعقليتنا القائمة على الثقة بقدرتنا على تحقيق أي شيء وكيف تعمل منتجاتنا على تحسين التجارب المصرفية لملايين العملاء في جميع أنحاء العالم. وتستمد عملية تحديث علامتنا التجارية إلهامها من هذه العناصر الرئيسية بطريقة تسلط الضوء على نقاط قوتنا وتعبّر عن دافعنا وطموحنا لتقديم الخدمات المصرفية التفاعلية.

كيف سيُبرز تحديث العلامة التجارية لشركة “باك بيس” أهداف ومبادئ الشركة؟

نهدف من تحديث علامتنا التجارية تكوين أفضل انطباع أولي ممكن لدى المساهمين لدينا سواء كانوا من المؤسسات المالية أو العملاء. وعلى هذا النحو، كان أحد العوامل المهمة في هذه العملية هو دخول “باك بيس” في مرحلة جديدة وتعزيز ثقافتنا الحالية وهويتنا وشغفنا بالابتكار.

ويتّسم شعارنا الجديد بالجرأة ويُظهر هويتنا البصرية بوضوح، ويسقط الضوء على مبادئنا وجذورنا. ويظهر ذلك في استخدام نفس الألوان التي أطلقناها في البداية. بمعنى آخر، ما زلنا “باك بيس” القديمة لكننا أصبحنا أكبر حجماً وأكثر شجاعةً وأفضل أداءً. ونرغب بأن نتجاوز الحدود المادية والتقنية على حد سواء، وهذا ما دفعنا الآن للتوجه نحو العالمية. وسنتمكن بهذه الطريقة من تزويد عملاءنا بالحلول التي تلبي احتياجاتهم بغض النظر عن مكان وجودهم. وهدفنا هو أن نكون العامل المحفز للبنوك التقليدية والاتحادات الائتمانية على تبني نهج يدور حول تلبية احتياجات العميل أولاً.

يتطور العالم الحديث باستمرار، ويسير القطاع المالي بسرعة أكبر مقارنةً بغيره من القطاعات. ولهذا السبب، يتعيّن علينا تكثيف وتضخيم قدراتنا كي نحدث الأثر الإيجابي وأن نفكر بشكل استباقي لتلبية الاحتياجات المستقبلية والعمل بشكل تعاوني داخل الشركة ومع العملاء لتقديم حلول تزيد من أرباحهم النهائية. ويتم ذلك من خلال توفير منصة موحدة توفر التجارب السلسة وتنظم دورة حياة العميل بأكملها، وسيصب ذلك كله في مساعدة البنوك على إحداث نقلة نوعية والتحرر من الأساليب المصرفية القديمة.

كيف تتماشى الخدمات المصرفية التفاعلية مع هذه الفلسفة؟

تتمركز الخدمات المصرفية التفاعلية في صميم ما تقوم به “باك بيس” وتعكس علامتنا التجارية ذلك. وتم تصميم منصة Backbase Engagement Banking أولاً وقبل كل شيء لمساعدة العملاء، فلم تعد الحلول المصرفية التقليدية مناسبة لأغراض اليوم لأنها توفر تجربة عملاء غير متكاملة. وينصب تركيزنا اليوم على بناء خدمات مصرفية تتمحور حول تلبية متطلبات العميل من خلال منصة واحدة توفر تجارب سلسة للعملاء طوال فترة تجربة العميل بأكملها. وتحتل “باك بيس” موقع الصدارة في نقل البنوك من عصر الخدمات القائمة على الشركة إلى عصر الخدمات القائمة على تلبية احتياجات العميل أولاً.

كيف تطبق “باك بيس” تقنياتها وخبرتها لدى البنوك؟

حققنا عدد من النجاحات خلال الأشهر الأخيرة. على سبيل المثال، قمنا بدعم 4 بنوك رئيسية في المملكة خلال بناء استراتيجيتها الرقمية وتحقيق أهداف النمو الرقمي لديها. وتم ذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الطرفين، حيث شاركت “باك بيس” خبرتها العالمية في تنفيذ مشاريع التحول الناجحة وشاركت البنوك خبراتها وطموحاتها المحلية لنحقق معاً هذه الأهداف ونحولها إلى واقع.

ستعمل شراكتنا على تمكين هذه البنوك من توسيع فئات العملاء لديهم، إضافةً إلى الخدمات التي سيكونون قادرين على تقديمها من خلال تحسين تجربة العملاء والرحلات السلسة والبقاء على مقربة من عملائهم قدر الإمكان. ولم يكن ذلك ممكناً إلا من خلال اعتماد استراتيجية رقمية قوية وحلول مصرفية تفاعلية تعمل كعنصر تمكين أساسي في تحقيق أهداف وطموحات تلك الاستراتيجيات.

وستتمكن البنوك عبر تبني منصة Backbase Engagement Banking من توفير تجربة عملاء متفوقة. ويتم ذلك من خلال تحسين تجربة العملاء الشاملة، مما سيضع بدوره تلك البنوك في الصدارة مقارنةً بمنافسيها. كما ستمكن منصة الخدمات المصرفية التفاعلية من “باك بيس” هذه البنوك من إدارة استراتيجيتها الرقمية بشكل فعّال، مما يمكّنها من تصميم وإدارة خدماتها باستخدام نهج يركز على تلبية احتياجات العملاء.

هل ترى أن البنوك في المملكة مقبلة على فكرة الابتعاد عن الأساليب المصرفية التقليدية واستبدالها بالممارسات المصرفية التفاعلية؟

باختصار، نعم. فمنذ إطلاق رؤية السعودية 2030، شهدنا نمواً سريعاً في القطاع المالي في المملكة. وكانت “باك بيس” في طليعة الشركات التي تُحدث هذه التغييرات. وسرعان ما تم تبني منصة “باك بيس” المصرفية التفاعلية Engagement Banking Platform كمنصة رائدة في السوق من قبل عدد كبير من البنوك في المملكة.

تعاونّا هذا العام مع البنك السعودي الفرنسي (BSF) كجزء من مشروع لإدارة خططهم التي تهدف لرقمنة تجربة عملائهم. وسيتمكن البنك باستخدام منصتنا من تزويد عملائه بتجربة تجزئة أكثر غنى، وضم العملاء على الفور عبر منافذ الإنترنت أو الهاتف المحمول والسماح لهم بالتقدم للحصول على المنتجات رقمياً.

كما ستمكن المنصة موظفي البنك السعودي الفرنسي من مساعدة عملائهم رقمياً وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية الرائدة في السوق. وتتماشى هذه الشراكة مع الاستراتيجية الشاملة لدى البنك السعودي الفرنسي التي تهدف إلى ترقية عروضه الرقمية وريادة مسيرة تحديث الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة. ويُعد هذا البنك من ضمن مجموعة كبيرة من المؤسسات المالية التي تدرك الحاجة إلى الاستثمار في المنصات المصرفية التفاعلية والتي بدورها تقدم تجارب العملاء المتميزة والخدمات المصرفية السلسة والخالية من التعقيدات.

تعمل “باك بيس” بالفعل على تزويد البنك السعودي الفرنسي باقتراح فريد لتجربة العملاء يتوافق مع مهمة البنك الأوسع. وقدرتنا على الاندماج بسلاسة مع مزودي التقنيات المالية من الأطراف الثالثة وتعزيز الإمكانات المصرفية المفتوحة وتوفير إمكانات تطبيقات الهاتف المحمول هي التي جعلتنا الشريك المفضل لدى البنك السعودي الفرنسي. وستدعم شراكتنا البنك خلال تحديثه لبيئته القديمة وتزويده بوسائل ستجعله أكثر قوة في السوق المالية التي تزداد تنافسيةً كل يوم.