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Posted inأخبار أريبيان بزنس

فيديو: باكستانيون ينزلون أبقارهم بالرافعات من أسطح منازلهم قبيل عيد الأضحى

أنزل باكستانيون في مدينة كراتشي حيواناتهم التي تربى على أسطح المنازل، بواسطة رافعة استعداداً للاحتفال بعيد الأضحى

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الأبقار في باكستان
ينزل باكستانيون حيواناتهم من أسطح المنازل بواسطة رافعة استعداداً للاحتفال بعيد الأضحى

أنزل باكستانيون في مدينة كراتشي حيواناتهم التي تربى على أسطح المنازل، بواسطة رافعة استعداداً للاحتفال بعيد الأضحى.

وذكر تقرير مصور لموقع قناة “يورو نيوز” أن البعض أصبح يفضل تربية الحيوانات فوق الأسطح لأن بقاءها أمام البيوت لعدة أيام قبل العيد أو تركها مربوطة في الأزقة المزدحمة لعدة أشهر، من شأنه أن يثير احتجاجات الجيران.

وقال سيد إعجاز حسن الذي يعمل مربياً للحيوانات “في كل عام، أقوم بتربية الحيوانات على سطح منزلي وأقوم بإنزالها بواسطة الرافعة. أعتقد أنه من الأفضل أداء سنّة النبي إبراهيم. كثيرا ما تدمع عيوننا خلال ذبح الحيوان، كيف لا وقد قمت بتربيته مثل طفلك… كثيراً ما نرى الدموع أيضاً في أعين الحيوانات”.

والأضحية هي ما يذبحه المسلم من الحيوانات في أيام عيد الأضحى وهي من شعائر الإسلام المشروعة التي أجمع عليها المسلمين. وقيل في سبب تسميتها نسبة لوقت الضحى لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأضحية.

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