“باقون على المدى البعيد، وسنلبي كل طلباتك” محمد العبار مؤسس إعمار

أكد مؤسس إعمار محمد العبار على صلابة مكانة شركة إعمار ونموها المتواصل طوال السنوات الماضية قائلا: ” باقون هنا بنفس طويل، حتى أننا سنأتي ونلبي كل ما يتطلبه بيتك”.

ويلفت محمد العبار ، رئيس مجلس إدارة إعمار ، قائلا إن الأداء القياسي الأخير للشركة يعود إلى “عدم التوقف عن اكتساب الخبرات والتعلم ومواصلة الابتكار – دون كلل على الدوام.

وكشفت شركة إعمار العقارية عن مبيعات بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023، نتيجة زيادة الطلب على الأصول العقارية في دبي.

وجاءت أرقام مبيعات الربع الأول أعلى بنسبة 11 بالمائة من تلك المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة قبل شهرين إنها ستسلم 2.209 مليار درهم (602 مليون دولار) أرباحا نقدية للمساهمين. وارتفعت الأرباح وصافي الأرباح لعام 2022 بنسبة 18٪ و 80٪ على التوالي ، لتصل إلى 9.8 مليار درهم (2.7 مليار دولار) و 6.8 مليار درهم (1.9 مليار دولار) مقارنة بعام 2021 ، بسبب استمرار الإيرادات ، وتحسن الهوامش ، وضبط التكاليف في الشركة.

وبلغت مبيعات عقارات مجموعة إعمار 2.5 مليار دولار بفضل سباق الصعود في قطاع العقارات في دبي وفي حديثه إلى أريبيان بزنس، قال العبار إن إعمار أصبحت الآن “العلامة التجارية رقم واحد للعقارات في العالم”. ويضيف قائلا: “إذا أثبتت السنوات الـ 28 الماضية شيئًا واحدًا ، فهو أنه إذا اشتريت شيئًا من إعمار ، فسيتم بناؤه جيدًا، وأصبح الزبائن يدركون ذلك، ونتجاوز مجرد الصيانة، حتى لو مضى على تعاملك معنا 10 سنوات ، فإننا نأتي ونعيد طلاء منزلك، ونأتي ونصلح الأشجار في حديقتك. نحن نلتزم في أعمالنا على المدى الطويل ، وسوف نأتي حتى نصبغ باب منزلك ، كل ذلك على حسابنا. إنه حب ورعاية لما نقوم به “.

ساعد ارتفاع مبيعات الربع الأول الشركة على تحقيق قفزة بنسبة 43 في المائة في صافي الربح على إيرادات بلغت 1.7 مليار دولار في الربع من يناير إلى مارس من هذا العام.

وجاء الجزء الأكبر من مبيعاتها في الربع الأول – 2.3 مليار دولار – من شركتها التابعة المملوكة للأغلبية ، إعمار للتطوير.

وسجلت الشركة ارتفاعًا بنسبة 26 بالمائة في أداء مبيعاتها في هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في الربع الأول من عام 2023 ، سلمت إعمار للتطوير ما يقرب من 1600 وحدة سكنية في مواقع رئيسية مثل دبي هيلز استيت ، وميناء خور دبي ، ووسط مدينة دبي ، وإعمار بيتشفرونت. وقال العبار: “لقد مررنا بالعديد من الدورات الاقتصادية ولكن علامتنا التجارية ظلت قوية. نعم ، نحتفظ بميزانية عمومية ضيقة ولدينا تدفق نقدي جيد ، ولكن بالنسبة لي ، كانت هذه الرحلة دائمًا تدور حول إنشاء علامة تجارية رائعة والحفاظ عليها “.