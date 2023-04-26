باسم يوسف يثير الجدل ويتهم هوليوود ونتفليكس بتزوير التاريخ بوثائقي عن كيلوباترا

أثارت ردود الإعلامي المصري باسم يوسف أمس، جدلا واسعا بعد أن قال في مداخلة إن نتفليكس تتلاعب بتاريخ مصر من خلال تقديم شخصيات غير واقعية لتجسيد كيلوباترا، مشددا أنه يمكن لأي كان أن يؤدي أدوار شخصيات مصرية لكن لايجوز التلاعب بالحقائق على أنها مادة وثائقية.

ورد باسم يوسف على استفسار المذيع بيرس مورغان حول رفض المصريين لوثائقي من نتفليكس يقدم كيلوباترا بهيئة أفريقية ذات بشرة سمراء رغم أن أصولها مقدونية، لتطويع التاريخ وإقحام وجهة نظر أفريقية في تاريخ مصر.

"Hollywood has been erasing my people."



Egyptian comedian Bassem Youssef responds to Netflix's casting of black actress Adele James as Cleopatra.@Byoussef | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/0NHjgElkTZ — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 24, 2023

وتناول باسم يوسف سردية اليهود حول بناء الأهرامات، ويمكن مشاهدة مداخلته مترجمة أدناه:

فيديو باسم يوسف، ضد الأفروسنتريك.. مترجم بالعربية.. سواء اختلفت أو اتفقت مع باسم.. ولكن كلامه منظم ومنطقي ??pic.twitter.com/WPXkndHPuE — أحمد سعيد طنطاوي (@ahmedtantawi) April 25, 2023

يذكر أن العمل الوثائقي الذي تقدم نتفليكس باسم «الملكة كليوباترا» يتعرض لانتقادات الكثير من المصريين بسبب ظهور الملكة الفرعونية ببشرة سوداء وشعر أجعد. واعتبر هؤلاء أن هدف العمل يجسد حركة “الأفروسنتريزم”، التي تنشر فكرة أن جميع حضارات العالم كانت تضم ذوي البشرة السوداء قبل تشتتهم.

سلسلة وثائقيات لملكات أفريقيا

الملكة كليوباترا هي جزء جديد من مسلسلات الوثائقية للملكات الأفريقية ترويها وتنتجها جادا بينكيت سميث لاستكشاف حياة ملكة أفريقية بارزة ومبدعة في كل موسم. ركز الموسم الأول على نجينجا، الملكة المحاربة من القرن السابع عشر لإندونجو وماتامبا، فيما يستكشف الموسم الثاني حياة كليوباترا ، “أشهر امرأة في العالم وأكثرها قوة والتي أسيء فهمها – ملكة جريئة جاء جمالها ورومانسيتها ليطغى على مكمن قوتها الحقيقية، ألا وهو عقلها”. تشير اللقطات مقدمة إلى ذلك بالقول: “كان تراث كليوباترا موضوع الكثير من الجدل الأكاديمي ، والذي غالبًا ما تم تجاهله من قبل هوليوود. والآن تعيد سلسلتنا تقييم هذا الجزء الرائع من قصتها”. تقدم الملكة كليوباترا العرض الأول في 10 مايو على نتفليكس.