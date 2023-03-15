يحذر بنك باركليز من عمليات الاحتيال والنصب باسم المواعدة مع زيادة عمليات الاحتيال باستغلال علاقات رومانسية وهمية مع وقوع أعداد أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و 60 عامًا ضحايا للاحتيالات الرومانسية حيث تمثل هذه الفئة العمرية أكثر من ثلث (35 في المائة) من جميع الأموال المفقودة في عمليات الاحتيال الرومانسية.

ورغم مزاعم الفئة العمرية بين 21 و30 سنة، بأنهم واثقون من أنفسهم وقدرتهم على تجنب الوقوع في مصيدة الحب الوهمية إلا أن احتمال تحولهم إلى ضحايا عملية احتيال تبلغ ضعف فرص وقوع من هم من الفئة العمرية بين 51 إلى 60 عامًا . ويجري التلاعب بالضحايا لإرسال أموال بحجج تتراوح بين ضيق الحال والجوع بسبب ارتفاع تكاليف الحياة أو بسبب المرض أو نقص المال الذي يعيق السفر من أجل لقاء “الضحايا”.

ويسقط الكثيرون ضحايا باستغلال الاحتياج العاطفي بسبب ضعف التلاقي الاجتماعي وأنشطة الحياة الاجتماعية لدى كثيرين ممن يلجأون للإنترنت والمنصات الرقمية بحثا عن الحب والمشاعر الرومانسية.

ويبلغ متوسط خسائر الضحايا في بريطانية 10 آلاف جنيه (أكثر من12 ألف دولار) فيما لايمكن تحديد رقم إجمالي للخسائر لأنه معظم الضحايا يحتفظون بالصمت خوفا من وصمهم ضحايا للخديعة الرومانسية وسهولة انقيادهم. وفي الولايات المتحدة زادت قيمة الاحتيالات العاطفية إلى أكثر من مليار و300 مليون دولار، العام الماضي.

وغالبا ما تكون المحادثة عادية ظاهريا لكنه تنحو إلى مواضيع محددة من اساليب التلاعب والهيمنة على الضحية واستغلالها عاطفيا، ويلي دغدغة المشاعر التي تخرج التفكير العقلاني من العلاقة حيل طلب المال.

ويلفت البنك في تحذيره إلى أنه في حال التعامل مع شخص غريب على الإنترنت وبدأ بطرح أعذار للتهرب من اللقاء وجها لوجه فهناك احتمال كبير بأنه محتال، فيما تعد أكبر علامة على الاحتيال هي قيام ذلك الشخص الغريب بطلب المال! وقتها أطلق قدميك للريح وعليك بالفرار بسرعة.