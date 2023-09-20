باستثناء الإمارات.. تراجع بورصات الخليج قبيل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأربعاء، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، غير أن بورصة دبي خالفت الاتجاه وأغلقت على ارتفاع.

ويترقب المستثمرون مجموعة من قرارات البنوك المركزية بشأن سعر الفائدة هذا الأسبوع لتقييم آفاق النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المركزي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سينصب على المسار المتوقع أن يسلكه البنك فيما يتعلق بالسياسات النقدية.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة المركزي الأمريكي النقدية نظرا لربط معظم عملاتها بالدولار.

وتراجع المؤشر السعودي 0.1% إلى 11062 نقطة متأثرا بهبوط سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.8%.

وهبط المؤشر القطري 0.2% إلى 10295 نقطة بفعل تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 %

وتراجعت أسعار النفط التي تنعش اقتصاد الخليج قبيل صدور قرار الفائدة الأمريكية، مع بقاء المستثمرين في حالة من الضبابية بشأن توقيت وصول سعر الفائدة إلى ذروته ومقدار الأثر الذي سيخلفه في الطلب على الطاقة.

وأغلق مؤشر أبوظبي بلا تغير عند 9823 نقطة.

لكن مؤشر دبي ارتفع 1.6% إلى 4138 نقطة، ممددا مكاسبه لثالث جلسة، بدعم من قفزة 5.2% لسهم إعمار العقارية.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.8% إلى 19797 نقطة، منهيا مكاسب استمرت 5 أيام، بسبب هبوط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1٪.