باريس: 2023 عام استقرار الشركات الفرنسية في السعودية

قال وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية الفرنسي إن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وفرنسا قوية وتشهد تطوراً مستمراً مضيفاً “على ثقة بأنه خلال العام 2023 ستأخذ العديد من الشركات الفرنسية قرار الاستقرار في المملكة“.

وأضاف برونو لو مير، لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، إن مزيداً من الشركات الفرنسية أعلنت نيتها إنشاء مقارها الإقليمية في السعودية، كما أعربت هذه الشركات عن تقديرها للمعاملة التي تلقتها في هذا المجال وتسهيل استقرارها.

وأكد أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022، أصبحت السعودية عميل فرنسا الـ 19، فيما يتعلق بالصادرات، حيث تقدمت ست مراتب، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، كما أصبحت المورد الـ 25، بعد تقدمها سبع مراتب.

وأوضح أن باريس تشجع تطوير الاستثمارات السعودية في فرنسا، التي تتركز بشكل رئيس في قطاعي العقارات والفنادق (600 مليون دولار)، ولا سيما إذا قارناها باستثمارات دول الخليج الأخرى، حيث إنها تمثل 4.5 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لدول الشرق الأوسط في فرنسا.

وقال إن زيارته الحالية إلى الرياض تهدف إلى تعزيز الشراكة في جميع المجالات الاستراتيجية، ولا سيما في مجال الاقتصاد، لافتاً إلى أن زيارته الأخيرة كانت في فبراير/شباط 2020.

وأكد “أنا على قناعة تامة أن المناقشات التي سأجريها مع الهيئات السعودية العليا ستكون مثمرة وكالعادة ودية وعملية، وستكون 2023 شاهدة على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدينا”.

وأضاف إن الشراكة الاقتصادية الفرنسية السعودية تتمثل بشكل أساسي في قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، ولكن أيضاً اقتصاد المستقبل: المجال الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والشبكات الذكية وتكنولوجيا الغذاء والفضاء.

وبلغت تجارة السلع السعودية -الفرنسية (باستثناء العسكرية)، وفقاً لبيانات الجمارك الفرنسية، 8.4 مليار يورو، ما يدل على زيادة قوية بنسبة 62 بالمئة خلال عام واحد.

وسجلت الصادرات الفرنسية زيادة 35 بالمئة لتصل إلى 3.2 مليار يورو، ويعود ذلك إلى صادرات معدات النقل (طائرات) التي بلغت 1.3 مليار يورو بارتفاع 57 بالمئة على أساس سنوي، وأيضا إلى زيادة مبيعات المواد الكيميائية ومنتجات الأغذية الزراعية.

فيما بلغت الواردات الفرنسية من السعودية 5.3 مليار يورو، مسجلة بذلك زيادة قوية 84 بالمئة، ويعود ذلك إلى زيادة المشتريات من المنتجات البترولية المكررة والنفط الخام.