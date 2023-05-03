باريس سان جيرمان لن يجدد عقد ميسي

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان، اتخذ قراره النهائي بشأن عدم التجديد لاسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء قرار النادي، في أعقاب إيقاف ميسي لمدة أسبوعين إثر سفره إلى المملكة العربية السعودية وغيابه عن التدريبات دون الحصول على موافقة إدارة النادي والمدرب.

وذكرت “ليكيب” أن نادي العاصمة الفرنسية قرر عدم تفعيل بند التمديد التلقائي لعقد ميسي الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل بعد انتهاء الموسم الحالي.

وكان “ليو” وقع عام 2021 على عقد لموسمين مع سان جيرمان، مع خيار التمديد لموسم آخر.

وأوقف سان جيرمان لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين، بعد سفره إلى السعودية وغيابه عن التدريب بعد الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري الفرنسي يوم الأحد.

وشوهد صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في المملكة العربية السعودية، في إطار عقد مع هيئة السياحة في البلاد، حيث يروج لها بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وأضاف التقرير أن اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم ممنوع من اللعب أو التدريب مع سان جيرمان، وسيخصم الفريق أجره خلال فترة الإيقاف.

وسيغيب “البرغوث” عن المباراتين المقبلتين في الدوري أمام تروا وأجاكسيو، لكنه قد يعود ضد أوكسير في 21 أيار/مايو.

وسجل النجم، البالغ من العمر 35 عاما، 15 هدفا هذا الموسم في الدوري، وهو موسمه الثاني مع الفريق الفرنسي.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 75 نقطة من 33 مباراة، متقدما بخمس نقاط على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب.