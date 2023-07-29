فادي طنّوس by فادي طنّوس

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باريس سان جيرمان حدد سعر مبابي بـ250 مليون يورو

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مبابي

كشفت تقارير صحافية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حدد سعر بيع مهاجمه النجم كيليان مبابي في حال رغب ريال مدريد الإسباني في ضمه هذا الصيف.

وأبلغ كيليان مبابي إدارة ناديه الشهر الماضي بعدم رغبته بتمديد عقده لما بعد الموسم المقبل، إذ لا يريد تفعيل بند تمديد العام الإضافي في العقد الذي وقعه شهر أيار/مايو 2022، بينما طلبت منه إدارة باريس سان جيرمان المغادرة هذا الصيف أو التجديد.

واتخذت إدارة باريس قراراً مفاجئاً باستبعاد هداف كأس العالم الأخيرة من جولة الفريق الآسيوية في اليابان، معتبرة أن من تخلف عن مرافقة البعثة يعتبر خارج خطط النادي للفترة المقبلة.

ووفقًا لـ “ماركا” الإسبانية فإن فايزة العماري وكيلة أعمال مبابي ووالدته أبلغت مسؤولي ريال مدريد بأن فريق العاصمة الفرنسية يرغب في بيع اللاعب مقابل 250 مليون يورو.

ولا ينوي فلورنتينو بيريز رئيس النادي العاصمي دفع هذا المبلغ وقد ينتظر للصيف المقبل لضم اللاعب مجاناً.

ويتمسك مبابي بالبقاء في باريس الموسم المقبل من أجل الحصول على مكافأة الولاء والتي يجب على النادي دفعها بحلول 31 من الشهر الجاري، بينما يصر الأخير على حسم موقف اللاعب قبل ذلك التاريخ.

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