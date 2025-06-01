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باريس سان جرمان يفوز لأول مرة بلقب دوري أبطال أوروبا بعد سحق إنتر بخماسية أهداف

افتتح أشرف حكيمي أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 12، وعاجل الفرنسي ديزيري دوي بهدفين تلاه الهدف الرابع من الأرميني كافارا سيخيليا والخامس من الفرنسي مايولو

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قدّم ديزاير دوي، الشاب المتألق في باريس سان جيرمان، أداءً مُلهِماً، ليساعد فريقه بعد إحرازه هدفين في سحق إنتر ميلان في ميونيخ بخمسة أهداف دون رد، مُتوّجاً بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة. ساعد دوي باريس سان جيرمان بأول الأهداف بتمريره الكرة إلى أشرف حكيمي ليسجل هدفاً سهلاً بعد 12 دقيقة، وأضاف دوي الهدف الثاني بعد ثماني دقائق بتسديدةٍ ارتطمت بمدافع إنتر فيديريكو ديماركو. وتوالت الاخطاء الدفاعية لتتأكد النتيجة الحاسمة مع تسجيل باريس سان جيرمان الهدف الثالث في الدقيقة 63. مرر عثمان ديمبيلي الكرة إلى فيتينيا، الذي بدوره مررها إلى دوي ليسجل هدفًا رائعًا، ليصبح، في التاسعة عشرة من عمره و362 يومًا، ثالث مراهق يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا – بعد باتريك كلويفرت مع أياكس عام 1995 وكارلوس ألبرتو مع بورتو عام 2004. تفوق باريس سان جيرمان على إنتر ميلان بأسلوب ساحق، حيث انطلق خفيتشا كفاراتسخيليا بسهولة ليتجاوز يان سومر، مما دفع لويس إنريكي للركض على خط التماس في رقصة من النشوة. لم ينتهِ عذاب إنتر، الذي خسر أمام مانشستر سيتي في نهائي 2023. أصبح سيني مايولو، لاعب باريس سان جيرمان البديل، والذي لا يزال في التاسعة عشرة من عمره، رابع مراهق يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، مضيفًا الهدف الخامس قبل أربع دقائق من النهاية.

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فريق التحرير

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