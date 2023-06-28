باريس تشهد اندلاع أعمال عنف بعد قتل الشرطة فتى من أصل جزائري

اندلعت أعمال عنف في باريس مساء أمس بعد قيام الشرطة بقتل سائق مراهق زعم ضابط بأن الفتى حاول دهس ضباط الشرطة، لكنه سحب مزاعمه بعد نشر لقطات لعملية اطلاق النارـ وشهدت العاصمة الفرنسية إحراق سيارات واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في ليلة من الفوضى بعد مقتل فرنسي جزائري ، 17 عامًا ، برصاص شرطي قال له “سأضع رصاصة في سيارتك”. اتهم الشرطي بـ “إعدام” مراهق مع خروج شبان إلى الشوارع وقيامم بإضرام النار في السيارات والمباني.

وكان نائل م. ، ويعمل سائق توصيل وعمره 17 عامًا ، قُتل بالرصاص على عجلة سيارة مرسيدس في ضاحية نانتير الغربية ، عملية اطلاق النار وصفها شهود بأنها “إعدام” ، وذلك في مقطع فيديو انتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مما أثار الغضب من الشرطة بعد أن حاولوا في البداية الادعاء بأنهم فتحوا النار بعد أن صدمهم السائق بسيارته.

وكان الشرطي الذي أطلق النار على الصبي قد اعتقل الليلة الماضية ، وناشد وزير الداخلية جيرالد دارمانين التزام الهدوء. بحلول هذا الصباح ، كانت الشرطة قد ألقت القبض على 24 شخصًا، في غضون ذلك ، نشرت عائلته صورة نائل مبتسمًا مرفقة بعبارة: “حب حياتي”.

يُظهر مقطع فيديو تم التحقق منه لإطلاق النار ضابط شرطة مرور يوجه مسدسه نحو سيارة مرسيدس الصفراء المستأجرة ويقول: “سأضع رصاصة في رأسك”. ثم يسمع دوي طلق ناري ثم تحرك السيارة للأمام ، قبل أن يموت نائل في مكان إطلاق النار الذي حدث في حوالي الساعة 8:30 صباحًا. تم التأكد من وفاة الضحية بعد الساعة 9 صباحًا بقليل. كان هناك شخصان آخران في السيارة في ذلك الوقت. وأكد ممثلو الادعاء أن الضابط المسؤول عن إطلاق النار ، الذي لم يذكر اسمه ، يخضع للتحقيق بتهمة “القتل”.

ادعى الضباط أن الشاب ناهل كان يقود السيارة بشكل متقطع ، لكن أثيرت أسئلة حول رواية الأحداث التي قدمها الضباط المعنيون. وقال مصدر محقق: “في البداية قالت الشرطة إن الشاب حاول دهسهم ، لكنهم غيروا روايتهم بعدما ظهر الفيديو”.

وأعلنت الشرطة عن اعتقال تسعة أشخاص في نانتير بحلول الساعة العاشرة مساءً بعد أحداث الشغب. وقال متحدث باسم شرطة باريس: “هناك حشود تحرق سيارات وتطلق الألعاب النارية على الضباط”. تسعة اشخاص رهن الاعتقال معظمهم لارتكابهم جرائم تتعلق بالإخلال بالنظام العام. ونظم السكان المحليون احتجاجا خارج مقر الشرطة. وأضرمت بعض الجماعات النيران في الحواجز وصناديق القمامة وحطموا محطة للحافلات وألقوا مفرقعات على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية ، بحسب مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام المحلية.

??? Following the death of 17-year-old Nael at the police checkpoint in Nanterre, France today, demonstrators set the district town hall on fire.#France #Paris #Fransa #Ukraine pic.twitter.com/EkUn18THN7 — Eren ??? (@Eren50855570) June 28, 2023

Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans ce matin,

tué par un policier à Nanterre.



Qu’une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. pic.twitter.com/mdNp6Aju80 — Omar Sy (@OmarSy) June 27, 2023

يذكر أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أثار بتصرحات جدلا واسعا خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، حين زعم أن “الإرهاب الإسلامي السني” هو أبرز تهديد لبلاده وأوروبا. ودعا في نفس السياق الولايات المتحدة إلى تعاون مشترك من أجل مكافحة الإرهاب لا سيما قبل استضافة باريس أولمبياد 2024 الصيفي.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأثره بمقتل مراهق على أيدي الشرطة قالت وسائل الإعلام إنه من أصل جزائري، ودعت الحكومة إلى التهدئة بعد ليلة طويلة من المواجهات في ضواحي باريس.

ونقل الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، عن ماكرون أقواله، داعيا إلى “الهدوء” بعد اندلاع أعمال شغب في نانتير، بعد أن أطلقت الشرطة الفرنسية النار على الشاب البالغ من العمر 17 عاما بزعم عدم وقوفه عند نقطة تفتيش مرورية.

وتم الكشف أن الشاب من أصول جزائرية ويدعي ناهل. م وهو يعمل كعامل توصيل.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إصابة 31 شرطياً واعتقال 31 شخصا خلال أعمال العنف التي شهدتها ضواحي باريس مساء أمس.

وأفادت قناة “بي.إف.إم.تي.في” التلفزيونية الفرنسية بأنه تم تدمير نحو 25 سيارة، وأضرمت النار في عدد من المباني الإدارية، وتم تحطيم سيارات شرطة وإطفاء، بالإضافة إلى إقامة حواجز من براميل القمامة في الشوارع، خلال أعمال الشغب.

والدة ناهل

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