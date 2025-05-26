samerbatter by samerbatter

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

باركن تطلق مواقف جديدة في منطقة مردف بدبي

بالتعرفة المرنة، باركن تُطلق مواقف جديدة في منطقة مردف

samerbatter by samerbatter

أعلنت شركة باركن أنه سيتم تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة مردف ابتداءً من اليوم 26 مايو 2025 وذلك ضمن المنطقتين 251C و 251D . وضافت في بيان أنه تم وضع لوحات مواقف واضحة لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة. ولفتت شركة باركن ، أكبر مزودٍ لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي، أن إطلاق مجموعة مواقف عامة جديدة في منطقة مردف يوسيع محفظتها من مواقف المركبات العامة.

و تقع كل من المنطقة 251 C وهي مواقف المركبات على جانب الطريق، و المنطقة 251 D وهي مواقف السيارات في الساحات، في مواقع تجارية مطلوبة على مدار اليوم في منطقة مردف. وستكون المواقف مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا