باركن تطلق مواقف جديدة في منطقة مردف بدبي

أعلنت شركة باركن أنه سيتم تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة مردف ابتداءً من اليوم 26 مايو 2025 وذلك ضمن المنطقتين 251C و 251D . وضافت في بيان أنه تم وضع لوحات مواقف واضحة لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة. ولفتت شركة باركن ، أكبر مزودٍ لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي، أن إطلاق مجموعة مواقف عامة جديدة في منطقة مردف يوسيع محفظتها من مواقف المركبات العامة.

و تقع كل من المنطقة 251 C وهي مواقف المركبات على جانب الطريق، و المنطقة 251 D وهي مواقف السيارات في الساحات، في مواقع تجارية مطلوبة على مدار اليوم في منطقة مردف. وستكون المواقف مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية.

سيتم تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة مردف ابتداءً من 26 مايو 2025 وذلك ضمن المنطقتين 251C و 251D . تم وضع لوحات مواقف واضحة لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة



We’ve introduced new parking zones in Mirdif starting 26 May



Look out for the new zones 251C and 251D#Parkin… pic.twitter.com/WZnvZrR5dZ — ParkinUAE (@ParkinUAE) May 26, 2025