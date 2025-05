باركن تطلق مواقف جديدة في منطقة مردف بدبي

سيتم تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة مردف ابتداءً من 26 مايو 2025 وذلك ضمن المنطقتين 251C و 251D . تم وضع لوحات مواقف واضحة لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة



We’ve introduced new parking zones in Mirdif starting 26 May



Look out for the new zones 251C and 251D