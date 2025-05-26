باركن تطلق مواقف جديدة في منطقة مردف بدبي

أعلنت شركة باركن أنه سيتم تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة مردف ابتداءً من اليوم 26 مايو 2025 وذلك ضمن المنطقتين 251C و 251D . وضافت في بيان أنه تم وضع لوحات مواقف واضحة لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة. ولفتت شركة باركن ، أكبر مزودٍ لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي، أن إطلاق مجموعة مواقف عامة جديدة في منطقة مردف يوسيع محفظتها من مواقف المركبات العامة.
و تقع كل من المنطقة 251 C وهي مواقف المركبات على جانب الطريق، و المنطقة 251 D وهي مواقف السيارات في الساحات، في مواقع تجارية مطلوبة على مدار اليوم في منطقة مردف. وستكون المواقف مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية.