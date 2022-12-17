باحثة في الطاقة النووية تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا

توجت “جريس ستانك” بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2023.

تمثل “جريس” ولاية ويسكونسن، وفازت على 50 متسابقة من 50 ولاية، ومتسابقة ممثلة لمقاطعة كولومبيا.

أثارت جريس ستانك” إعجاب لجنة التحكيم بإجاباتها، بالإضافة إلى إجادتها العزف على الكمان في مسابقة المواهب.

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ستانك، البالغة من العمر 20 عامًا،طالبة في جامعة “ويسكونسن” تصف نفسها بأنها “مهووسة بالطاقة النووية”، وتقول”

“هدفها هو كسر المفاهيم الخاطئة حول الطاقة النووية“.

“ أمريكا بحاجة إلى التحول إلى مصادر طاقة خالية من الكربون”.

“أدعو لاستخدام الطاقة النووية وتحسين الاتصال حول العلوم النووية للجميع، سواء عامة الناس أو المهندسون النوويون”

ملكة جمال العالم

لا يمثل حاملو لقب ملكة جمال أمريكا الولايات المتحدة في أي مسابقة ملكة جمال عالمية، لكن هذه المسابقة تعد من أقدم مسابقات ملكات الجمال في العالم، حيث بدأت عام 1921 كمسابقة لملابس السباحة.

تطورت المسابقة على مر السنين، وفي عام 1945 بدأت في تقديم منح جامعية للفائز بدلاً من أموال الجائزة.

وبصفتها ملكة جمال أمريكا، ستقوم “جريس ستانك” بجولات على نطاق واسع في الولايات المتحدة العام المقبل، لتعزيز أهداف منظمة Miss America