فيلم باثان للنجم الهندي شاروخان يحقق 67.25 مليون دولار في 5 أيام

حقق فيلم “باثان” للنجم الهندي شاروخان اقبالاً منقطع النظير منذ بدء عرضه في 25 كانون الثاني/يناير الجاري، إذ جمع شباك التذاكر في الأيام الخمسة الأولى ما يزيد عن 5.42 مليار روبيه هندية أي ما يقارب 67.25 مليون دولار أميركي.

ووفقاً لما الناقد السنمائي تاران أدارش، حقق الفيلم أكثر من 42 مليون دولار داخل الهند وحدها، وحوالي 25 مليوناً من خلال عرضه حول العالم.

وعاد شاروخان إلى السينما بعد غياب دام لنحو 5 أعوام ليحطّم فيلم المغامرات والحركة “باثان” الرقم القياسي المحلي بعد أيام من عرضه في أكثر من 100 دولة.

باثان عميل سري يضطر لقرارات صعبة

وتدور أحداث “باثان”وهو خليط بين الدراما والأكشن حول عميل سري يعمل متخفياً، وتدفعه الأحداث لتولّي مسؤوليات خاصة وغامضة، إلى أن يتعرض لمواقف تجعله في وضع الحيرة، فيضطر إلى التخلي عن مبادئه.

وقال أكشاي ويداني، الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة “ياش راج فيلمز” إنه “يوم تاريخي للسينما الهندية، وليس أمامنا إلا أن نتواضع أمام الحب والتقدير الذي يتدفق من أجل Pathaan عالميا”.

وتابع “إن تحطيم الفيلم الأرقام القياسية بهذه الطريقة وسط الأسبوع، يثبت أن الأعمال القوية موجودة لتبقى، شريطة أن نصنع أفلاما تجذب الناس للحضور إلى دور السينما لمشاهدة تجربة لم يسبق لها مثيل من قبل وتمنحهم تسلية كاملة”.

وبحسب بيانات “ياش راج فيلمز”، فإن الفيلم يعد الأعلى ربحا لفيلم هندي في يوم الافتتاح؛ بالإضافة إلى أن ما حققه هو أعلى ربح يحصل في يوم عمل عادي بعيدا عن عطلات نهاية الأسبوع.

كما تظهر بيانات “ياش راج” أن الفيلم حقق عائدات إجمالية بلغت 1.6 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط، و1.5 مليون دولار في أميركا الشمالية، و650 ألف دولار في المملكة المتحدة وأوروبا، كما حقق 750 ألف دولار أخرى في باقي أنحاء العالم.