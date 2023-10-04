بابا الفاتيكان يعلق على “كوب 28” التي ستعقد في دبي

قال البابا فرنسيس إن ردود الفعل في مواجهة الاحتباس الحراري “ليست كافية، والعالم… ينهار”، داعيا قمة “كوب 28” التي ستنعقد بعد أسابيع في دبي، إلى التوصل إلى “طرق ملزمة” على صعيد تحول الطاقة.

وأضاف البابا فرنسيس في نص جديد نشر الأربعاء إن “ردود الفعل في مواجهة الاحتباس الحراري ليست كافية، والعالم… ينهار”.

وأكد البابا أن “العالم يعاني بالفعل من آثار الاحتباس الحراري، مثل الجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى”.

ودعا البابا قمة “كوب28” التي ستنعقد في دبي في نوفمبر المقبل، إلى التوصل إلى “طرق ملزمة” على صعيد تحول الطاقة.

وشدد الباب على أن هذه الطرق يجب أن تكون “فعالة وإلزامية ويمكن مراقبتها بسهولة”.

ويُعد بيان البابا فرنسيس تذكيرا قويا بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة تغير المناخ. ويسلط الضوء على الآثار المدمرة التي يسببها تغير المناخ بالفعل، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات ملزمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. من المرجح أن يكون لهذا البيان تأثير على المناقشات التي ستجري في قمة “كوب28”.