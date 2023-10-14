فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بائع عطور يصبح رئيسا للحكومة في نيوزيلندا

فريق التحرير by فريق التحرير

أشارت صحيفة الغارديان أن بائع العطور ومزيلات العرق والآيس كريم السابق الذي أصبح لاحقا مديرا لشركة طيران، سيصبح اليوم رئيسا لنيوزيلندا بعد أن حسمت نتائج الانتخابات في نيوزيلندا لصالح كريستوفر لوكسون.

ونجح لوكسون بإقناع الناخبين ببرنامجه لتوجيه البلاد للخروج من تكلفة الانهيار الاقتصادي و أزمة المعيشة بعد تمرسه في انتشال الشركات المتعثرة.

ويستعد الحزب الوطني المنتمي إلى يمين الوسط في نيوزيلند، بقيادة كريستوفر لوكسون، لتشكيل حكومة جديدة مع حزب “آكت” المفضل لديه في الائتلاف، وذلك بعد أن اعترف رئيس الوزراء كريس هيبكنز بأن حزب العمال، الذي يرأسه، لا يمكنه تشكيل حكومة عقب الانتخابات العامة اليوم السبت.

وذكرت اللجنة الانتخابية أن الحزب الوطني، وهو في صفوف المعارضة في الوقت الراهن، حصد 39 بالمئة من الأصوات بعد فرز 92 بالمئة من إجمالي الأصوات، بينما حصل حزب “آكت” على تسعة بالمئة، وقالت اللجنة إن تلك النسب ستمنح الحزبين مقاعد كافية لتشكيل حكومة. وقال لوكسون لأنصاره في مدينة أوكلاند “بهذه الأعداد، سيتمكن (الحزب) الوطني الليلة من قيادة الحكومة المقبلة”.

ولوكسون مسؤول تنفيذي سابق أدار شركة الخطوط الجوية في نيوزيلندا ودخل معترك السياسة منذ ثلاثة أعوام فقط.

وأضاف “سنجعل هذه دولة أفضل”. وظفر الحزب الوطني بتأييد الناخبين من خلال التعهد بدعم متوسطي الدخل الذين يعانون في نيوزيلندا وترويض تضخم يشهد ارتفاعا تاريخيا مع تقليص ديون البلاد في الوقت نفسه.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...