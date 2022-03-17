سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المال

بأكثر من 861 مليون ريال، قروض لتعزيز الأمن الغذائي السعودي

سامر باطر by سامر باطر

واس-اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عدداً من القروض لتمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد الصندوق لهذه القروض يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة لمواكبة التطورات الدولية الحالية ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار امداداتها ولتفادي أية اضطرابات في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل هي محاصيل (الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا).
ويأتي هذا التمويل ضمن برامج الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي ودعم النشاط الزراعي.


وأعرب السهلي عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يجده صندوق التنمية الزراعية من دعم ومساندة تمكنه من أداء دوره المهم للإسهام في تحقيق المستهدفات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...