بأكثر من 861 مليون ريال، قروض لتعزيز الأمن الغذائي السعودي

واس-اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عدداً من القروض لتمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد الصندوق لهذه القروض يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة لمواكبة التطورات الدولية الحالية ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار امداداتها ولتفادي أية اضطرابات في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل هي محاصيل (الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا).

ويأتي هذا التمويل ضمن برامج الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي ودعم النشاط الزراعي.



وأعرب السهلي عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يجده صندوق التنمية الزراعية من دعم ومساندة تمكنه من أداء دوره المهم للإسهام في تحقيق المستهدفات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.

يدعو #صندوق_التنمية_الزراعية شركات القطاع الخاص للتقديم على تمويل رأس المال العامل لاستيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي (الشعير، والذرة، وفول الصويا)، وذلك عبر منصة الخدمات الإلكترونية. https://t.co/H2ysyeUW47 pic.twitter.com/sQs88rko87 — صندوق التنمية الزراعية (@AdfGovSa) March 16, 2022