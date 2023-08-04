بأكثر من 82 دولار للبرميل، قفزة لأسعار النفط في العقود الآجلة

ارتفعت أسعار النفط لعقود غرب تكساس الآجلة الوسيط لمستوى 82.8487 دولار للبرميل، ويأتي ذلك بعد قرار السعودية بتمديد تخفيض الإنتاج من جانب واحد لمدة شهر آخر، وألمحت إلى أنها ربما تخفّض الإنتاج بكمية أكبر في الفترة القادمة بحسب بلومبرغ.

سوف يستمر تخفيض السعودية للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر، ليصبح الإنتاج نحو 9 ملايين برميل يومياً، وربما يتم “تمديد هذا التخفيض أو تمديده مع زيادة الكمية”، وفق بيانٍ على وكالة الأنباء السعودية. . ارتفعت أسعار النفط الخام خلال الشهر الماضي، وأزال خام غرب تكساس الوسيط خسائره التي تكبدها منذ بداية العام، بعد أن قامت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها بتخفيض الإنتاج.