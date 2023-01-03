بأكثر من 7 مليارات ريال، العثيم للاستثمار تكشف عن كنوز

بتكلفة تصل إلى أكثر من 7 مليارات ريال كشفت العثيم للاستثمار عن أضخم مشاريعها الاستثمارية التنموية في العاصمة السعودية الرياض “كنوز ” هدية العثيم للوطن مع تباشير العام الجديد بحسب بيان الشركة.

وأعلنت شركة عبد الله العثيم للاستثمار البدء في تنفيذ أضخم مشاريعها الاستثمارية التنموية المتكاملة (كنوز ) في العاصمة السعودية الرياض قلب المملكة العربية السعودية ومركز الثقل الاقتصادي والمالي بتكلفة تصل إلى أكثر من (7) مليارات ريال .

يحظى المشروع الذي يقام على أرض مساحتها مائة وأربعة عشرألف متراً مربعاً (114.000) بموقعه المثالي والمميز بين طريقي الملك فهد والعليا في شمال مدينة الرياض أسرع المناطق نمواً وجاذبية للاستثمار , كما يمتاز بقربه من مؤسسات الدولة وهيئاتها وأهم مراكز الخدمات , وقربه من مطار الملك خالد الدولي و مركز الملك عبد الله المالي ومطار الملك سلمان الدولي الذي أعلن عن اطلاق مخططه مؤخراً كأحد أكبر مطارات العالم فضلا عن اتصاله المباشر بخط المترو. يتضمن المشروع مركز تجاري يوفر أكثر من مائة وعشرون ألف متراً مربعاً(120.000) مساحات تأجيرية تم تصميمها وفق أحدث المواصفات وفندق عالمي بمساحة بناء إجمالي خمسون ألف متراً مربعاً (50.000) و مئتان وخمسون (250) غرفة فندقية وشقق فندقية وسكنية فاخرة على مساحة ثمانون ألف متراً مربعاً (80.000) ومكاتب تجارية حديثة على مساحة تسعون ألف متراً مربعاً (90.000) إضافة إلى مدينة ترفيهية مغلقة على مساحة عشرون آلف متراً مربعاً (20.000) والتي سيتم تنفيذها وتجهيزها وفق أفضل المعايير دعما للمشاريع السياحية والترفيهية بالعاصمة الرياض, فضلاً عن عشرة ألف متراً مربعاً (10.000) مساحات خضراء ومواقف تستوعب خمسة ألف(5000) سيارة .

وأكد الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار أن مشروع “كنوز ” يعد أحد المشاريع المتكاملة للشركة والذي يأتي في إطار استراتيجيتها التوسعية وتعزيز ريادتها في تقديم مشاريع طموحة تعد إضافة لمنظومة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة عامة ومدينة الرياض على وجه الخصوص في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة من أجل مستقبل مشرق يعززه اقتصاد متنوع ومستدام تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تتبنى نموذجاً تحولياً مثالياً يتطلب مشاريع عملاقة تواكب هذا التحول وتعزز الانجازات المبهرة التي حققتها المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” يحفظهما الله ” وعبر العثيم عن إشادته بالجهود المباركة التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض التي تشهد تحولات متسارعة وتنمية في كافة المجالات لتكون الوجهة الاستثمارية المفضلة والجاذبة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وثمن العثيم جهود سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض للجهود المباركة و المبادرات النوعية التي تطلع بها الهيئة , والجهود المتصلة في خدمة المواطنين ,كما أشاد بجهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض التي تتولى تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية الكبرى والاستراتيجية في كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والبيئية , والاهتمام برفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن وفرص معيشته الرغدة. وأشار العثيم إلى النمو المتسارع للقطاع العقاري في المملكة عامة ومدينة الرياض على وجه الخصوص والذي يؤكد الأسس القوية التي يقوم عليها والثقة التي يحظى بها من مجتمع الاقتصاد والأعمال. ونوه رئيس مجلس الإدارة إلى اهتمام شركة العثيم للاستثمار بأنشاء مشروع تنموي ومتكامل في مدينة الرياض وتجهيزه بكافة الوسائل الحديثة والمبتكرة في أحد أهم المواقع الاستثمارية بما يواكب أنماط الحياة العصرية ويتماشى مع استراتيجية العاصمة الرياض في سعيها بأن تصبح واحدة من أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم .

ومن جانبه أوضح الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة عبد الله العثيم للاستثمار أن مشروع “كنوز” يعكس رؤية الشركة وتوجهها الاستراتيجي في تنفيذ مشروع حديث بمواصفات مبتكرة في قلب مدينة الرياض ليصبح وجهة استثنائية لسكانها تدعم عناصر جودة الحياة وأنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق مفهوم المدن الذكية وقال بن عميره إن تكامل الخدمات التي يقدمها المشروع تعزز من صناعة المجمعات التجارية الحديثة وتفتح المجال لاستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية وتثري عالم السياحة والترفيه بالجديد والمبتكر وتدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية, وما يتبع ذلك من خبرات أجنبية تساهم في تعزيز بيئة العمل الجاذبة لنقل المعرفة والخبرات للمواهب الوطنية الشابة من الجنسين .

وأشار بن عميره إلى أن التصاميم الرائعة والفريدة للمشروع والتي تمت من قبل الاستشاري العالمي شركة (بينوي) والتي تحظى بخبرة طويلة في تصميم المشاريع المبتكرة متعددة الاستخدام تزيد عن (75) عاماً , فضلا عن اعتماد أفضل ما وصلت إليه مفاهيم البناء من تقنيات حديثة ومبتكرة تجعل من “كنوز” إيقونة للمشاريع الحديثة في المنطقة . يذكر أن الشركات المنفذة بدأت عمليات الإزالة والهدم وتسوية الأرض التي سيقام عليها المشروع ويجري استكمال الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة .