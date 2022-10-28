بأكثر من 14 بالمئة، الجنيه المصري يهوي مع تعديل نظام سعر الصرف

انخفض الجنيه المصري 14.5 بالمئة تقريبا إلى مستوى قياسي أمام الدولار الخميس، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه الحكومة عن اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مع الالتزام بالتحول إلى “نظام سعر صرف مرن” بشكل دائم بحسب رويترز.

كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، قائلا إنه يهدف إلى تثبيت توقعات التضخم واحتواء ضغوط الطلب، فيما أصدرت بنوك حكومية مصرية شهادات بعائد مرتفع يقترب من 18 في المئة، في خطوة قال محلل إنها تهدف إلى “امتصاص السيولة”. وأجرت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد منذ مارس آذار بعد تفاقم مشاكلها الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا. ولطالما حث الصندوق مصر على السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف.

وقال الصندوق في بيان أكد فيه الاتفاق على تقديم ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا بموجب ما يسمى “تسهيل الصندوق الممدد” إن نظام سعر الصرف المرن يجب أن يكون “سياسة حجر الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل”. وأضاف أن من المتوقع أن يحفز الاتفاق حزمة تمويل كبيرة على مدى عدة سنوات، تشمل خمسة مليارات دولار تقريبا في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، مما يعكس “الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر”. وقال البنك المركزي إنه عازم على تكثيف الإصلاحات الاقتصادية، وإن سعر الصرف “سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن”. * تراجع سريع وأظهرت بيانات من رفينيتيف تراجع الجنيه بسرعة إلى نحو 23 مقابل الدولار من مستوى عند 19.67.

وقالت نعيم للسمسرة في مذكرة إن ذلك كان مماثلا لسعر السوق الموازي ويشير إلى تعويم العملة. وسبق أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط 14 بالمئة أمام الدولار في مارس آذار، وواصلت العملة التراجع تدريجيا في الأسابيع الماضية قبل الانخفاض الحاد اليوم. واُستبدل المحافظ السابق للبنك المركزي طارق عامر، الذي ظل الجنيه في عهده ثابتا لفترة طويلة، فجأة في أغسطس آب. وأشارت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، التي يستخدمها متداولو العملات الأجنبية للمراهنة على تحرك العملة خلال أطر زمنية مختلفة، إلى أن الجنيه سينخفض إلى نحو 24 مقابل الدولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة وإلى 26 مقابل الدولار خلال العام المقبل. كما تخلت سندات مصر الحكومية الدولية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق من اليوم، والتي رفعت سعر معظمها بأكثر من سنتين للدولار. * أثر حرب أوكرانيا فاقمت الحرب في أوكرانيا من فواتير القمح والنفط في مصر، كما وجهت ضربة للسياحة الوافدة من اثنتين من كبرى أسواقها وهما أوكرانيا وروسيا. والسياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة للبلاد. وقال البنك المركزي في بيانه اليوم إن الصراع كان له “تداعيات اقتصادية وخيمة”، وبالتالي جعل البلاد تشهد تخارجا كبيرا لرؤوس الأموال.

ووفقا لبيانات رسمية، فقد تسارع التضخم الرئيسي إلى 15 بالمئة في سبتمبر أيلول على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات. ورفعت الحكومة أمس الأربعاء الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام 11 بالمئة إلى ثلاثة آلاف جنيه ومددت تجميد زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لستة أشهر حتى يونيو حزيران 2023 وزادت أيضا الإعانات على بطاقات التموين. وقال البنك إنه سيواصل الإعلان عن مستوى التضخم الذي يستهدفه بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم الذي بدأ عام 2017. وتجدر الإشارة إلى أن التضخم المستهدف من البنك يتراوح حاليا بين خمسة وتسعة بالمئة. وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس في مذكرة بحثية “من المرجح أن يزيد تراجع قيمة العملة من الضغوط التضخمية على المدى القريب، رغم أننا متمسكون بوجهة نظرنا بأن هذا سيكون عابرا”. * توقعات بارتفاع التضخم ويتوقع جولدمان ساكس أن يصل التضخم السنوي في مصر إلى ذروته بالقرب من 19 بالمئة في يناير كانون الثاني قبل أن يتراجع إلى النطاق المستهدف بحلول نهاية عام 2023. وتتوقع نعيم للسمسرة أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 20 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وأدى رفع “أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى ارتفاع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 13.25 بالمئة. وقال إمري أكاكماك، كبير الاستشاريين في إيست كابيتال بدبي، إن حجم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتماشى على ما يبدو مع الحد الأدنى من التوقعات. وتابع “الأهم من ذلك هو أن البنك المركزي يبدو أكثر حزما في معركته مع التضخم المرتفع وفي الاقتراب أكثر من نظام سعر صرف مرن”. وقال البنك المركزي اليوم إنه سيبدأ أيضا الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في مارس آذار بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر كانون الأول. وتسببت التوجيهات، التي كانت تهدف للحفاظ على الدولارات الشحيحة، في تباطؤ كبير لتدفقات مختلف الواردات من السلع الاستهلاكية إلى المكونات الصناعية، وتركت بعض السلع الأساسية عالقة في الموانئ. ومن أجل تعزيز سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، قال البنك المركزي إنه سيعمل على بناء أسس سوق المشتقات المالية. * شهادات مرتفعة العائد وعقب رفع البنك المركزي سعر الفائدة، أصدرت أكبر ثلاثة بنوك حكومية في مصر اليوم شهادات إيداع لثلاث سنوات بعائد سنوي 17.25 بالمئة. وقال سمير رؤوف المحلل في أسواق المال “لجاء البنك المركزي المصري اليوم الي عمليه التعويم الكامل للجنيه المصري في خطوة استثنائية لمحاولة التهام السوق السوداء والذي تجاوز حاجز 23 جنيها للدولار والذي من المتوقع استمراره في الارتفاع لقرابه 25 جنيها و بالتالي يزيد أعباء التضخم وذلك في خطوه مكمله للإجراء للحد من مستويات التضخم.

وأضاف أن البنوك أصدرت هذه الشهادات لهذه الفترة الطويلة “لامتصاص أي عمليات سيولة زائدة عن طريق الشهادات والحد من حدة ارتفاع الأسواق المالية ومحاولات كبح جماح التضخم المفرط داخل الاقتصاد المصري وذلك في مؤشر لاستمرار الارتفاعات بشكل ملحوظ ومباشر وفق التقارير الدولية الصادرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باستمرار الاضطرابات الاقتصادية حتي 2026”. وفي مارس آذار، عندما فقدت العملة أيضا نحو 14 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، أصدر بنكا الأهلي المصري ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين، شهادات بعائد 18 في المئة، ولكن لمدة عام واحد فقط، ليجمعا نحو 750 مليار جنيه (32.47 مليار دولار).