 بأكثر من 100 منصة ذكاء اصطناعي في الصين ستنافس على سوق التكنولوجيا

أكد تشو مين نائب محافظ بنك الشعب الصيني سابقًا، خلال مؤتمر ومنتدى دافوس الصيفي في تيانجين بأنه خلال 18 إلى 24 شهرًا، سيظهر في الصين عدد كبير يزيد عن مئة من منصات الذكاء الاصطناعي مثل ديب سيك DeepSeek، والتي سيتم تطبيقها على سيناريوهات وصناعات مختلفة على نطاق واسع لتحسين كفاءة الاقتصاد الصيني بحسب تقرير بلومبرغ

وأوضح تشو مين، عميد المعهد الوطني للمالية بجامعة تسينغهوا، في مقابلة مع الصحفيين في مقر انعقاد الاجتماع، فإن الشركات المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي على وشك إطلاق موجة من الابتكارات خلال الأشهر المقبلة. وأكد بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة “ستغير جوهريًا طبيعة الاقتصاد الصيني وطبيعته التكنولوجية”. يرى تشو، الذي شغل أيضًا منصب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن التحول أصبح ممكنًا بفضل تطويع التكنولوجيا في الاقتصاد.

سباق محموم على الريادة في الذكاء الاصطناعي

تشهد الصين قفزة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعةً بكفاءاتها الهندسية المتميزة، وقاعدة استهلاكية ضخمة، وسياسات حكومية داعمة. هذا التفاؤل يعكس التنافس الشديد بين الصين والولايات المتحدة للسيطرة على التقنيات المتقدمة، لا سيما بعد ظهور نموذج “ديب سيك” للذكاء الاصطناعي، الذي أدهش الأوساط التكنولوجية العالمية بأدائه القوي وتكلفته المنخفضة.

استراتيجيات الصين لمواجهة القيود الأمريكية

في ظل سعي واشنطن لعرقلة وصول الصين إلى معدات تصنيع أشباه الموصلات المتطورة ورقائق الذكاء الاصطناعي من “إنفيديا”، تعتمد بكين على عمالقة التكنولوجيا المحليين مثل “هواوي” لتطوير رقائق متقدمة محلية الصنع. وقد أدى النجاح الملحوظ لـ “ديب سيك” إلى ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الصينية، مما يعزز الثقة في قدرة الصين التنافسية في هذا المجال.

تشير تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس إلى نمو متسارع في مساهمة قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي للصين، حيث ارتفعت من حوالي 14% في عام 2023 إلى حوالي 15% في عام 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز 18% بحلول عام 2026.

تحديات النمو الاقتصادي رغم التفاؤل التكنولوجي

على الرغم من النمو غير المتوقع في مبيعات التجزئة، يرى هوانغ يي بينغ، عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني، أن الصين بحاجة إلى معالجة مشكلة نقص الاستهلاك وتعزيز الدورة الاقتصادية المحلية، خاصة في ظل تقلص انفتاح السوق الخارجية.

دافوس الصيفي: منصة لعرض طموحات الصين

يستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين، المعروف باسم “دافوس الصيفي”، قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية، مما يؤكد على أهمية هذا الحدث في إبراز طموحات الصين وتقدمها التكنولوجي.