بأكثر من تريليون درهم للنصف الأول تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية  تسجل أرقاما قياسية

حققت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً، حيث تجاوز حجمها 288 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الإمارات، وذلك خلال النصف الأول من عام 2022، وبنمو بلغ نحو 17 % مقارنة بالعام السابق. وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “لأول مرة تجارتنا الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط، لتصل لتريليون و 58 مليار درهم بنمو 17٪ عن نصف العام السابق، ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية”.

و أظهرت البيانات نمو حجم الصادرات غير النفطية في الإمارات بنسبة 8 بالمئة إلى 180 مليار درهم في النصف الأول من 2022، كما سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاما تاريخية باقترابها من حاجز 300 مليار درهم للمرة الأولى وبنسبة نمو 55 بالمئة. كما لامس حجم واردات الإمارات مستوى 580 مليار درهم خلال النصف الأول من 2022 بنسبة نمو 28 بالمئة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. وارتفع صافي الفائض الحكومي للإمارات بأكثر من الضعف في الربع الأول من العام الجاري ليسجل 36.4 مليار درهم «9.9 مليار دولار»، بحسب بيانات حديثة لوزارة المالية الإماراتية. ومن المتوقع، أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نموا قويا هذا العام، يصل إلى 5.4 بالمئة بحسب توقعات مصرف الإمارات المركزي، وذلك مقارنة مع 3.8 بالمئة في 2021.

لأول مرة تجارتنا الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط .. لتصل لتريليون و٥٨ مليار درهم بنمو ١٧٪ عن نصف العام السابق … ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية. pic.twitter.com/wZgy6hPtOt — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 22, 2022



