بأكثر من ألف دولار لمكافئ برميل النفط، أزمة الطاقة تدفع بالألمان للبحث عن الحطب

قفز سعر العقود الآجلة للكهرباء في ألمانيا، وهو السعر القياسي لأوروبا بنسبة 6ر6% إلى 455 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم العام المقبل، في بورصة وان يوروب للكهرباء وهو سعر قياسي. وارتفعت الأسعار في فرنسا بنسبة 8ر7% إلى 622 يورو لكل جيجاوات/ساعة، وهو ما يعادل نحو 1100 دولار لكل برميل نفط (مكافئ برميل النفط، أي ما يولده برميل نفط من الكهرباء).

عبارة حطب التدفئة -Brennholz- تصدرت في ألمانيا مواضيع البحث على الإنترنت في غوغل ومنصات بحث أخرى هذا العام وفي شهر أغسطس الجاري الذي شهد ذورة تكشف تصاعد المخاوف من برودة الشتاء وسط أزمة الطاقة التي تواجه أوروبا.

كما يظهر مخطط عمليات البحث عن حطب التدفئة في نشرة أخبار اليوم الخاصة بالطاقة والسلع من بلومبرغ. ويتضح سعي الألمان للاستعداد لبرودة الربيع والشتاء بتخزين الحطب والبحث عن معدات تقطيعه والتعامل مع للتدفئة المنزلية.

قطع إمدادات الغاز الروسي ساهم في بث حالة من الذعر بين الألمان، لأن ذلك يهددهم بالتجمد في شقة غير مدفأة في الشتاء.

وكالة بلومبرغ للأنباء لفتت إلى أن ارتفاع الأسعار يعكس تداعيات نقص إمدادات الغاز الطبيعي في الأسواق، مع تخفيض روسيا لكميات الغاز التي تصدرها إلى أوروبا، التي تحاول ملء مستودعات التخزين استعدادا لموسم ذروة الطلب على الطاقة في الشتاء.

The CHART OF THE DAY comes today from Elements, the new Bloomberg energy and commodities newsletter.



Germans are busy searching on Google for firewood !!!



? Subscribe (free) to get the daily newsletter in your inbox Mon-to-Fri at about 7am NY time: https://t.co/IIEozawCil pic.twitter.com/L5ZaPrr65v — Javier Blas (@JavierBlas) August 12, 2022