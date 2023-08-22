بأعجوبة، انتشال الأطفال العالقين في تلفريك باكستاني ينقلهم للمدرسة

تم انتشال 4 أطفال إلى بر الأمان على ارتفاع 1200 قدم فوق الوادي وظهر أحدهم بينما كان يتدلى من حبل الأمان – وما زال أربعة أشخاص على متن عربة التلفريك واقتربت إحدى الطائرات المروحية على مسافة من العربة المعلقة ليتدلى منها حبل جرى رفع الأطفال عبره إلى المروحية واحدا تلو الآخر.

ونجحت قوات الجيش الباكستاني في محاولاتها لإنقاذ الأطفال العالقين في الجو، بعد تعطل تليفريك كان يقلهم، في مقاطعة بتغرام، شمالي باكستان على ارتفاع 274 متراً عن سطح الأرض، أثناء ركوبهم التليفريك للذهاب إلى المدرسة. وانقطع أحد الكابلات التي تحمل السيارة المعلقة، لتبدأ في التدلي بالهواء، وتواصل فرق الإنقاذ لانتشال البقية .

#BREAKING

FOURTH (4) CHILD RESCUED by the Pakistani military.



?: #Pakistan Air Force Leonardo AW-139 Seahawk helicopter rescues child from #Battagram cable car after 11 hours trapped in the chairlift. Army helicopters and SSG commandos, Shahbaz team paratroopers participated. pic.twitter.com/BZsmTI5uUT — The STRATCOM Bureau (@OSPSF) August 22, 2023

وكانت تقرير لرويترز قد أشار أن الجيش الباكستاني أنقذ يوم الثلاثاء أربعة أطفال من بين ثمانية أشخاص حوصروا في عربة معلقة طوال اليوم فوق واد مرتفع في عملية محفوفة بالمخاطر وتعقدتها الرياح العاتية وتضاءل الضوء. وقال مسؤولون إن سبعة أطفال ومدرسا علقوا في عربة التلفريك عندما انقطع خط في نحو الساعة السابعة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) أثناء توجههم إلى المدرسة في منطقة جبلية نائية في باتاجرام على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي إسلام آباد.

وقال جلفاراز، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاماً على متن التلفريك، لقناة جيو نيوز التليفزيونية المحلية عبر الهاتف: “وضعنا محفوف بالمخاطر، كرمى لله، افعلوا شيئاً”، مناشداً السلطات إنقاذهم في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن أعمار الأطفال تتراوح بين 10 و15 عاماً، وأن أحدهم أغمي عليه بسبب الحرارة والخوف. وقال تنوير الرحمن المسؤول الحكومي المحلي لوكالة فرانس برس إنه قبل القيام بمحاولة الإنقاذ، قامت عدة مروحيات عسكرية بطلعات استطلاعية وتم إنزال طيار لتوصيل الغذاء والماء والدواء. “إنها عملية دقيقة تتطلب دقة بالغة. وقال: “لا تستطيع المروحية الاقتراب من عربة التلفريك عن كثب، لأن ضغط الهواء قد يكسر السلسلة الوحيدة التي تدعمها”. وتجمعت حشود قلقة على جانبي الوادي، الذي يبعد عدة ساعات عن أي مدينة كبيرة.

يذكر أن عربة التلفريك في باكستان تكون عادة سيارة عادية تتم ازالة عجلاتها لربطها بكابلات.

#BREAKING

FOURTH (4) CHILD RESCUED by the Pakistani military.



?: #Pakistan Air Force Leonardo AW-139 Seahawk helicopter rescues child from #Battagram cable car after 11 hours trapped in the chairlift. Army helicopters and SSG commandos, Shahbaz team paratroopers participated. pic.twitter.com/BZsmTI5uUT — The STRATCOM Bureau (@OSPSF) August 22, 2023