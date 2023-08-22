سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

بأعجوبة، انتشال الأطفال العالقين في تلفريك باكستاني ينقلهم للمدرسة

سامر باطر by سامر باطر

تم انتشال 4 أطفال إلى بر الأمان على ارتفاع 1200 قدم فوق الوادي وظهر أحدهم بينما كان يتدلى من حبل الأمان – وما زال أربعة أشخاص على متن عربة التلفريك واقتربت إحدى الطائرات المروحية على مسافة من العربة المعلقة ليتدلى منها حبل جرى رفع الأطفال عبره إلى المروحية واحدا تلو الآخر.

ونجحت قوات الجيش الباكستاني في محاولاتها لإنقاذ الأطفال العالقين في الجو، بعد تعطل تليفريك كان يقلهم، في مقاطعة بتغرام، شمالي باكستان على ارتفاع 274 متراً عن سطح الأرض، أثناء ركوبهم التليفريك للذهاب إلى المدرسة. وانقطع أحد الكابلات التي تحمل السيارة المعلقة، لتبدأ في التدلي بالهواء، وتواصل فرق الإنقاذ لانتشال البقية .

وكانت تقرير لرويترز قد أشار أن الجيش الباكستاني أنقذ يوم الثلاثاء أربعة أطفال من بين ثمانية أشخاص حوصروا في عربة معلقة طوال اليوم فوق واد مرتفع في عملية محفوفة بالمخاطر وتعقدتها الرياح العاتية وتضاءل الضوء. وقال مسؤولون إن سبعة أطفال ومدرسا علقوا في عربة التلفريك عندما انقطع خط في نحو الساعة السابعة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) أثناء توجههم إلى المدرسة في منطقة جبلية نائية في باتاجرام على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي إسلام آباد.

وقال جلفاراز، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاماً على متن التلفريك، لقناة جيو نيوز التليفزيونية المحلية عبر الهاتف: “وضعنا محفوف بالمخاطر، كرمى لله، افعلوا شيئاً”، مناشداً السلطات إنقاذهم في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن أعمار الأطفال تتراوح بين 10 و15 عاماً، وأن أحدهم أغمي عليه بسبب الحرارة والخوف. وقال تنوير الرحمن المسؤول الحكومي المحلي لوكالة فرانس برس إنه قبل القيام بمحاولة الإنقاذ، قامت عدة مروحيات عسكرية بطلعات استطلاعية وتم إنزال طيار لتوصيل الغذاء والماء والدواء. “إنها عملية دقيقة تتطلب دقة بالغة. وقال: “لا تستطيع المروحية الاقتراب من عربة التلفريك عن كثب، لأن ضغط الهواء قد يكسر السلسلة الوحيدة التي تدعمها”. وتجمعت حشود قلقة على جانبي الوادي، الذي يبعد عدة ساعات عن أي مدينة كبيرة.

يذكر أن عربة التلفريك في باكستان تكون عادة سيارة عادية تتم ازالة عجلاتها لربطها بكابلات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...