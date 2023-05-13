سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسبرمجيات

بآلاف الريالات، موقع يحتال على العشرات و ينتحل اسم مطعم سعودي شهير

سامر باطر by سامر باطر

(تحديث للخبر- تم اليوم الثلاثاء تعطيل موقع الاحتيال allbalik com بعد التبليغ عنه لعدة جهات لكن عشرات المواقع المزورة الأخرى لا تزال ترسل اعلاناتها عبر فيسبوك ويوتيوب- المحرر)

يشتكي ويحذر عشرات المشتركين بالشبكات الاجتماعية من موقع الباليك allbalik.com الذي ينتحل اسم مطعم سعودي شهير ويستغل تشابه الأحرف الانكليزية ليوقع بعشرات الضحايا بإعلانات من غوغل وفيسبوك.

وتشير التعليقات على شبكة ريديت الاجتماعية أن محاولات التبليغ عن الموقع والشكوى لكل من فيسبوك الذي يضم حساب الموقع المزيف ويروج له، وغوغل الذي يحمل إعلاناته على الموقع ذاته ويرسل إعلانات الموقع المزيف إلى المشتركين، لم تلاقي أي رد من فيسبوك ولا من غوغل.

وبالتحري عن الموقع عبر أداة بلت ويذ builtwith.com يظهر أن الموقع يدار من قبل جهات احترافية أخفت تفاصيل استضافة الموقع أو تتولى استضافته بكمبيوتر خاص وليس من شركة استضافة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...