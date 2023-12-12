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إيقاف مباريات كرة القدم بتركيا بعد اعتداء على حكم مباراة

إيقاف كل مباريات كرة القدم في تركيا بعد حادثة اعتداء على الحكم خليل أوموت

فريق التحرير by فريق التحرير

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف كل مباريات كرة القدم بعد حادثة اعتداء على الحكم خليل أوموت وأظهرت لقطات فيديو كيف قام فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بتوجيه لكمة لوجه الحكم خليل أوموت عند نهاية مباراة للفريق على ملعبه بالدوري التركي الممتاز بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل في الدقيقة 97 يوم الإثنين. وظهر في الفيديو عدة أشخاص وهم يركلون الحكم الذي سقط على الأرض. واقتحم فاروق قوجة الملعب ولكم الحكم بعد أن أطلق صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

أدلى رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، محمد بويوكيكشي، ببيان حول الهجوم الذي قام به رئيس نادي أنقرة غوجو، فاروق كوكا، بعد مباراة أنقرة غوجو-ريزي سبور. وقال بويوككشي: ” عقدنا اجتماعنا الطارئ حتى هذه الساعة. قمنا بتأجيل المباريات في جميع الدوريات إلى أجل غير مسمى. هذا الهجوم هو ليلة عار لكرة القدم التركية. نعتقد أن كرة القدم التركية لا تستحق هذا. نقول لقد طفح الكيل.”

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فريق التحرير

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