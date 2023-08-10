فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ايقاف لورين جيمس مباراتين لخشونتها الزائدة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
لورين جيمس

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخميس المهاجمة الإنكليزية لورين جيمس، شقيقة نجم فريق تشيلسي ريس، مباراتين لتلقيها بطاقة حمراء بعد دوسها على ظهر اللاعبة النيجيرية ميشال ألوزي في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للسيدات المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

وطُردت مهاجمة تشيلسي البالغة من العمر 21 عاماً في الدقيقة 87 خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين في بريزبين، وانتهت بفوز بطلات أوروبا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما سلبياً في الوقتين الأصلي والإضافي.

وستغيب جيمس عن المواجهة المقبلة لمنتخب “اللبؤات الثلاث” أمام كولومبيا في ربع النهائي في سيدني السبت، وعن الدور نصف النهائي في حال تأهلت زميلاتها، ولكن ستكون قادرة على الالتحاق بصفوف منتخب بلادها فيما لو نجحت انكلترا في بلوغ المباراة النهائية المقررة في 20 الشهر الحالي.

واعتذرت جيمس من ألوزي على ما بدر منها، وكتبت عبر صفحتها على تويتر “كل الحب والاحترام لك”.

وتابعت “أنا متأسفة لما حصل”.

وردت ألوزي على ما نشرته البريطانية “كل الاحترام إلى لورين جيمس”.

وبشكل منفصل، أصدر المنتخب الإنكليزي بياناً جاء فيه “تتأسف لورين جيمس على أفعالها التي أدت إلى البطاقة الحمراء وهي تشعر بالندم” و”هو أمر ليس من طبيعتها على الاطلاق”.

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