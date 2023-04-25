أعلنت ايفردوم Everdome، مشروع العالم الافتراضي الأكثر واقعية على الإطلاق، عن موافقة شركة جيم ديجيتال ليميتيد GEM Digital Limited على زيادة استثمارها في المشروع من 10 إلى 60 مليون دولار.

وتعد جيم ديجيتال ليميتيد شركة استثمار في الأصول الرقمية وتتخذ من جزر البهاما مقراً لها، وتعمل الشركة باستمرار على دعم وهيكلة والاستثمار في العملات الرقمية الخدمية المدرجة ضمن أكثر من 30 منصة تداول مركزية ولامركزية حول العالم.

وفي شهر أغسطس من العام الماضي، قدمت جيم استثماراً قدره 10 ملايين دولار إلى ايفردوم، حيث استخدمت معظم مبلغ الاستثمار المذكور لتطوير مشروعها الطموح في عالم الميتافيرس.

وتأتي خطوة زيادة حجم الاستثمار في أعقاب التغيير الذي شهدته ايفردوم مؤخراً في إدارتها العليا مع تعيين جيرمي لوبيز في منصب رئيسها التنفيذي، في حين تمثل دلالة على الدعم القوي والالتزام الراسخ الذي تبديه الإدارة الجديدة بناءً على سجلها السابق المكلل بالنجاح ورؤيتها الطموحة لمستقبل المشروع.

وسيكون تركيز استثمار جيم الجديد منصباً على مواصلة تطوير المشروع مع انتقال ايفردوم نحو مرحلة جديدة لتوسيع وتطوير عالمها الافتراضي بناءً على أسس متينة أرست دعائمها في عام 2022 لتوسيع حضور الشركة في مناطق رئيسية حول العالم.

وسيتم توجيه الاستثمار الجديد نحو المقومات الرئيسية اللازمة للارتقاء بعالم ايفردوم الافتراضي نحو المرحلة التالية من النجاح، بما يشمل تطوير المنتج وتوسيع نطاق عالم الميتافيرس ونموه.

وتشتمل هذه المقومات على تقديم المنتج الرئيسي لضمان إتاحة عالم ايفردوم للجمهور العام في أقرب وقت ممكن، وتطوير بنيته التحتية للسماح بدخول أعداد أكبر من المستخدمين دون أي عقبات ضمن تجربة في غاية السلاسة، وإضافة أدوات للمستخدمين للبناء والإبداع داخل عالم الميتافيرس ذاته، علاوة على تنمية قاعدة المستخدمين والشركاء.

ويأتي استثمار جيم على شكل اتفاقية عملات مهيكلة أخرى. وستقوم ايفردوم بضبط وقت وعدد السحوبات ضمن هذه الاتفاقية، وليس لديها التزام بحد أدنى من السحب. ووفقاً لتقديرها، تتمتع ايفردوم بالقدرة على بيع ما يصل إلى 200٪ من متوسط حجمها اليومي، في شكل عملات عبر عمليات تداول متعددة مع جيم ديجيتال.

وفي هذا السياق، قال جيرمي لوبيز، الرئيس التنفيذي في ايفردوم : “يمثل الاستثمار الإضافي من جيم ديجيتال دلالة على الإيمان العميق بقدرات عالمنا الافتراضي، ووتيرة نمونا اللافتة حتى اليوم، والإمكانات العالية لفريقنا القيادي الذي نجح سريعاً بتوسيع حجم المشروع على مختلف الصعد، بدءاً بالتسويق إلى البينة التحتية وإطلاق المنتج وعلاقات الشراكة، الأمر الذي ارتقى بمشروع ايفردوم ليصبح قادراً على تحقيق عائدات ملموسة على الاستثمار، وجعله واحداً من ألمع عوالم الميتافيرس وأكثرها إبداعاً على مستوى العالم.

وبينما قامت ايفردوم باستخدام معظم تمويلها الأولي بشكل استراتيجي لتسريع وتيرة تطوير مشروعها وخدماتها ضمن النطاق الزمني المحدد ووفق الخطة الموضوعة، جاء الوقت اليوم لإضافة المزيد من الموارد المالية للانتقال نحو المراحل التالية من مشروعها الطموح في عالم الميتافيرس.

ويأتي التمويل الجديد في الوقت المناسب بالنسبة للمشروع، عقب الاختبارات الناجحة لتوسيع خوادمه لإطلاق أول تجربة في العالم لسباق على القمر، علاوة على توفير وصول شامل لعالمها الافتراضي للآلاف من عشاق تجربة الهبوط على المريخ.

وفي ضوء الاستثمار الاستراتيجي الجديد من جيم ديجيتال، تقف ايفردوم على أعتاب مرحلة جديدة أكثر ديناميكية من النمو والتطور، لتتمكن من تعزيز تميز وسرعة تطور عالمها الافتراضي وفق الخطط المحددة.