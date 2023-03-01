يستخدم المزيد من النساء حول العالم تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحقيق حلول مجدية للتحديات المكانية.

وذكر تقرير “بلو ماربل جيوغرفيكس” Blue Marble Geographics، أن النساء يشغلن ما يصل إلى %35 من وظائف نظم المعلومات الجغرافية في جميع أنحاء العالم، ونسبة %21 في الشرق الأوسط وأفريقيا. “نساء نظم المعلومات الجغرافية في الشرق الأوسط وأفريقيا” هي مبادرة دعم أنشأتها ايسري Esri، الشركة العالمية الرائدة في نظم المعلومات الجغرافية، تهدف إلى تنمية المجتمع الإقليمي من النساء في مجال الجغرافيا المكانية. وتقول نادين شريف، مديرة التسويق الإقليمي في ايسري Esri في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى: “نساء نظم المعلومات الجغرافية في الشرق الأوسط وأفريقيا هي مبادرة تساعد النساء على تحفيز بعضهن البعض للنجاح وتشجيع المزيد من الشابات على الانضمام إلى القطاع”. ومن خلال هذه المبادرة، تحتفل ايسري Esri بالحياة المهنية والإنجازات لتسع نساء من الشرق الأوسط وأفريقيا. إليكم قصصهن الملهمة:

المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني، بلدية دبي تمتلك مريم المهيري أكثر من 20 عاماً في الإدارة على المستوى الحكومي، بما في ذلك إدارة المباني ونظم المعلومات الجغرافية والتخطيط التنفيذي وتكنولوجيا المعلومات. وتركز مريم في دورها على مبادرة “جيو دبي” لإنشاء توأم رقمي لدبي. وتمكّن هذه النسخة المتماثلة الرقمية للمدينة الحكومة من تخطيط وإدارة دبي بفعالية مع الخدمات الذكية، وتحقيق هدفها “بالسعادة والاستدامة”. حصلت مريم على جائزة تكنولوجيا البناء لعام 2021.

سناء سلمان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “أوبن وير” سناء سلمان هي أحد مؤسسي “أوبن وير”، موزع ايسري Esri في الكويت. مع خبرة تتجاوز 22 عاماً في مجال نظم المعلومات الجغرافية، شغلت سناء مناصب قيادية مختلفة في “أوبن وير” بما في ذلك مدير المشروعات ومدير الخدمات المهنية ومدير التعهيد ومدير المبيعات. وبصفتها الرئيس التنفيذي، تضع سناء الاستراتيجيات وتوجه فرق المبيعات والدعم الفني، وتضمن أن الشركة تلبي أهدافها المالية والتجارية. إنها فخورة بعمل “أوبن وير” مع شركات النفط والغاز الرائدة في الكويت.

منال السيد، نائب الرئيس للخدمات الرقمية في شركة “خطيب وعلمي” تتمتع منال بخبرة 30 عاماً في نظم المعلومات الجغرافية في التنفيذ وإدارة الحلول الجغرافية الذكية. ولعبت دوراً أساسياً في مساعدة شركة “خطيب وعلمي” لتصبح أول شريك بلاتيني لشركة ايسري Esri في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2014. وتقود منال قطاع الخدمات الرقمية في “خطيب وعلمي”، وتوجه فريقها لتقديم بيئة ديناميكية تعزز عقلية تعتمد على التكنولوجيا. وتتمثل رؤيتها الشخصية في دمج تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية في خدمات وعمليات وأنشطة “خطيب وعلمي” المختلفة وتمكين الاستشارات الهندسية والخدمات الرقمية في الشركة.

أكوا أبو أبياه أبواه، المدير العام لشركة “سامبوس جيوسباسيال ليمتد” انضمت أكوا إلى “سامبوس” في عام 2013، وحافظت على توزيع منتجات وحلول ايسري Esri وهو النشاط الذي بدأه والدها الراحل. وتعتبر أكوا، حتى الآن، أصغر امرأة أفريقية في معظم اجتماعات مجلس الإدارة. تبنت أكوا تعلم أعمال نظم المعلومات الجغرافية من موظفيها وشركاء الأعمال وأصحاب المصلحة الذين دعموها خلال المرحلة الانتقالية. وفي العقد التالي، طورت أكوا “سامبوس” من مقرها الرئيسي في غانا، وأنشأت بعدها مكتباً في نيجيريا وأشرفت على نموه. تروج أكوا عن نظم المعلومات الجغرافية كأداة لصنع القرار والسياسات لمختلف الحكومات الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الدكتورة خولة الكعبي، أستاذ مساعد ورئيس قسم الجغرافيا والتخطيط العمراني في جامعة الإمارات العربية المتحدة شغلت خولة منصب رئيس قسم الجغرافيا في جامعة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2013 وكبيرة مسؤولي الابتكار منذ عام 2015. وتشمل اهتمامات الدكتورة خولة البحثية النقل وتخطيط استخدام الأراضي والتحليل المكاني وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والسياحة والتنمية الحضرية والابتكار. نشرت الدكتورة خولة مقالات في مجلة إدارة النقل الجوي، ومجلة جغرافية النقل، وجغرافيا العالم العربي. كما نشرت ثلاثة فصول كتب في الطيران والسياحة: الآثار المترتبة على السفر الترفيهي الذي نشرته “آشغيت” ؛ المطارات والمدن والمناطق التي نشرتها روتليدج ؛ وفي جغرافيات النقل الجوي التي نشرتها “آشغيت”.

سليندي ملونغو، كبيرة مستشاري نظم المعلومات الجغرافية في “إسكوم” تتمتع سليندي بخبرة 20 عاماً في نظم المعلومات الجغرافية. انضمت إلى قطاع الطاقة في جنوب إفريقيا كمنتجة لرسم الخرائط الجغرافية في عام 2003 حيث عملت على تطبيق نظم المعلومات الجغرافية وإدارة المشروعات وإدارة البيانات المكانية ونشر حلول نظم المعلومات الجغرافية وتطوير استراتيجية نظم المعلومات الجغرافية. وعلى مر السنين، وطورت حياتها المهنية كمستشار لنظم المعلومات الجغرافية في مركز التميز لنظم المعلومات الجغرافية في “إسكوم”. وتتولى مسؤولية توفير المنتجات والخدمات الجغرافية المكانية لجميع أقسام الأعمال. وتواصل التعبير عن دعمها لنظم المعلومات الجغرافية كتقنية ذات قيمة تجارية لتمكين اتخاذ قرارات أفضل.

غريتا كلزي، مدير عمليات في ايسري Esri لبنان بدأت غريتا حياتها المهنية في نظم المعلومات الجغرافية منذ 25 عاماً كمشرفة على جمع البيانات الجغرافية المكانية. وتمت ترقيتها بعدها إلى مدير مشروع نظم المعلومات الجغرافية، وواصلت طريقها لإدارة التوزيع بأكمله. تعتبر غريتا شغوفة بالتعليم، والعمل مع الطلاب والمعلمين في لبنان لدمج نظم المعلومات الجغرافية كجزء من المناهج الدراسية. وأطلقت مشاريع متنوعة تستفيد من نظم المعلومات الجغرافية من أجل اتصالات أقوى مع الأحياء. تفخر غريتا بحصول عملها على جائزة ايسري Esri لبنان للإنجاز الخاص لعام 2020، وتقدير ايسري Esri لفعل الخير وسط الأزمات في عام 2021.

بولين أوكيو، مهندسة حلول في مكتب ايسري Esri الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا تسهم بولين، عبر خبرتها التي تبلغ 12 عاماً في نظم المعلومات الجغرافية، في تمكين عملها في ايسري Esri لدعم المنظمات الإفريقية والشركاء الإقليميين والمنظمات الدولية العاملة في إفريقيا. وينصب تركيز بولين على البوابة الجغرافية الإفريقية Africa GeoPortal لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا. كما عملت في ايسري Esri شرق افريقيا كمديرة الخدمات المهنية المسؤولة عن تطوير وتنفيذ الخدمات والتدريب في كينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا. قبل انضمامها إلى ايسري Esri، عملت بولين في خدمة الحياة البرية في كينيا، حيث دعمت أنشطة المحميات في منطقة المحميات الغربية.

دكتور مهندس نادين شريف، مديرة التسويق في ايسري Esri لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى نادين محترفة في نظم المعلومات الجغرافية وخبيرة تسويق متمرسة. تتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في مساعدة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على النمو والازدهار. انضمت نادين إلى ايسري Esri كمديرة تسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2019. وقبل ذلك، عملت في ايسري Esri شمال افريقيا (موزع ايسري Esri في مصر وليبيا وتشاد والسودان وجنوب السودان) لمدة عشر سنوات. كما عملت في شركات متعددة الجنسيات وشركات إقليمية واستشارية. تعاونت نادين مع الموزعين الإقليميين لتطوير مركز متميز لرواية القصص والبرامج التعليمية لتعزيز الوعي بنظم المعلومات الجغرافية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتدعو نادين إلى تبني التفكير الجغرافي المكاني وذكاء الموقع عبر مختلف القطاعات