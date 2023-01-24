ايرادات العراق النفطية 7,7 مليار دولار في ديسمبر

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات النفطية لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بلغت 103 ملايين و281 ألفا و459 برميلا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و708 ملايين و 556 ألف دولار.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليون و735 ألفا و151 برميلا.

ولفتت إلى أن الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان بلغت مليونين و223 ألفا و338 برميلا.

وأضافت أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 74 دولارا و636 سنتا ، مبينة أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل36 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.